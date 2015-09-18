«Рубин» и «Краснодар» уступили в Лиге Европы. «Локомотив» обыграл «Спортинг». Дайджест событий дня

Бэйл выбыл на неопределенный срок. Ташуев назначен главным тренером «Кубани». «Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Бэйл выбыл на неопределенный срок. Ташуев назначен главным тренером «Кубани». «Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Ташуев назначен главным тренером «Кубани»

Бывший главный тренер "Краснодара" и "Анжи" Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера "Кубани". Контракт с Ташуевым подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон, сообщает источник со ссылкой на слова генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко.

Напомним, ранее из "Кубани" был уволен Дмитрий Хохлов.

«Росгосстрах» стал титульным спонсором Премьер-лиги

"Росгосстрах" и РФПЛ заключили соглашение, по условиям которого страховая компания будет титульным спонсором лиги на протяжении трех сезонов - 2015/16, 2016/17 и 2017/18. Детали сделки не разглашаются.

Отметим, что "Росгосстрах" уже являлся титульным спонсором Премьер-лиги с 2006 по 2010 год.

Бэйл выбыл из строя на неопределенный срок

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил травму камбаловидной мышцы левой ноги. Это стало известно после медицинского обследования, которое валлиец прошел сегодня. Сообщается, что пока врачи затрудняются сказать, сколько понадобится времени на восстановление игрока.

Напомним, Бэйл получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера", который "Реал" выиграл со счетом (4:0).

Халк снова получил вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Дунга определился с заявкой национальной команды на стартовые матчи квалификационного этапа чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Бразилии. Отметим, что вызов в сборную "селесао" получил нападающий питерского "Зенита" Халк. Нападающий "Барселоны" Неймар отсутсвует в заявке из-за дисквалификации за удаление в матче Кубка Америки против Колумбии.

Вальке отстранен от должности генерального секретаря ФИФА

Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отстранен от исполнения своих обязанностей.

Сообщается, что в организации узнали о серьезных правонарушениях со стороны Вальке. Чиновник освобожден от должности на период расследования, которое ведет комитет по этике ФИФА.

Ранее появлялась информация об участии Вальке в незаконных схемах реализации билетов на матчи ЧМ-2014. Также его персона фигурирует в деле о коррупции в ФИФА.

Лига Европы. «Краснодар» уступил «Боруссии» Д

"Краснодар" проиграл в гостевом матче против дортмунской "Боруссии". Счет в этой встрече открыл Мамаев, а в составе хозяев отличились Гинтер и Пак Чжу-Ху, забивший в добавленное время.

Напомним, что в группе С также выступают "Габала" и ПАОК.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур

Боруссия Д (Германия) - Краснодар (Россия) 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мамаев, 11; 1:1 – Гинтер, 45; 2:1 - Пак Чжу-Ху, 90+1

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Сократис, Хуммельс, Шмельцер (Кагава, 46), Гюндоган, Парк, Кастро (Вайгль, 60), Янузай, Мхитарян, Обамеянг (Рамос, 70).

Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Страндберг, Каборе (Газинский, 69), Ахмедов, Мамаев (Ари, 80), Перейра (Лаборде, 59), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 8; Енджейчик, 18; Лаборде, 72; Кагава, 79; Гюндоган, 85.

Судья: Лиран Лиани

Лига Европы. «Сьон» обыграл «Рубин»

Казанский "Рубин" уступил швейцарскому "Сьону" в матче Лиги Европы. У хозяев дублем отличился Конате, а за гостей забил Канунников.

Напомним, что в группе B играют также "Бордо" и "Ливерпуль".

Лига Европы. Группа B. 1-й тур

Сьон (Швейцария) - Рубин (Россия) 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Конате, 11; 1:1 - Канунников, 65; 2:1 - Каноте, 82.

Сьон: Ванинс, Зверотич, Янье, Лакруа, Циглер, Салатич, Куасси, Фернандес, Карлитуш, Ассифуа (Муджанги-Биа, 67), Конате (Ндойе, 90)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Георгиев, Билялетдинов (Оздоев, 46), Эдуардо (Дядюн, 90+2), Карадениз (Девич, 86), Канунников, Портнягин.

Предупреждения: Салатич, 16; Кузьмин, 30; Благо, 76; Куасси, 79.

Судья: Андреас Экберг

Лига Европы. «Локомотив» одержал гостевую победу над «Спортингом»

Московский "Локомотив" обыграл на выезде "Спортинг" со счетом 1:3. Дубль на счету Самедова, еще один гол забил Ниассе. У хозяев отличился Монтеро.

Напомним, что в группе H также выступают "Шкендербеу" и "Бешикташ".

Лига Европы. Группа H. 1-й тур

Спортинг (Португалия) – Локомотив (Россия) 1:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Самедов, 11; 1:1 – Монтеро, 50; 1:2 – Самедов, 55; 1:3 – Ниассе, 65.

Спортинг: Патрисиу, Джефферсон, Оливейра, Перейра, Фигейреду, Аквилани (Мартинш, 70), Силва, Мартиньш, Монтеро (Слимани, 62), Гутьеррес, Манэ (Руис, 63).

Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), Ндинга, Фернандеш (Коломейцев, 80), Самедов, Майкон (Григорьев, 81), Ниассе.

Предупреждения: Фигейреду, 29; Денисов, 61; Тарасов, 74; Гильерме, 90+1; Гутьеррес, 90+2.

Судья: Роберт Шергенхофер

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