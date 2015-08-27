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    Все, что нужно знать о жеребьевке Лиги чемпионов + онлайн событий


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    Голосов: 0
    27.08.2015 14:34
    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА и «Зенит» узнали своих соперников. Лионель Месси стал лучшим футболистом прошедшего европейского сезона. «Бомбардир» вел онлайн событий церемонии.

    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА и «Зенит» узнали своих соперников. Лионель Месси стал лучшим футболистом прошедшего европейского сезона. «Бомбардир» вел онлайн событий церемонии.

    20:05 Вот так выглядят все группы Лиги чемпионов:

    20:00 Вот мы все и узнали! Ребята, спасибо, что были все это время с нами. Обсуждайте произошедшее. Делитесь мнениями в комментариях.

    19:59 Лионель Месси - лучший футболист сезона 2014/15!!!!!!!!

    19:58 Райнер Хольдшук выходит на сцену.

    19:55 Кандидаты на сцене!

    19:54 Снова голосование. Суарес, Месси или Роналду??

    19:54 Кто же станет лучшим футболистом года?

    19:50 Селия Сашич - лучшая футболистка европейского сезона!

    19:46 Кто же из кандидаток станет победителем?

    19:43 18 журналистов определяют.

    19:43 Выбираем лучшую футболистку!

    19:42 Как вам жребий, господа?

    19:40 Группа "D": "Ювентус", "Манчестер Сити", "Севилья", Боруссия Менхенгладбах"

    19:39 Группа "B": ПСВ, "МЮ" ЦСКА, "Вольфсбург"!!!!

    19:38 Группа "F": "Арсенал", "Бавария", "Олимпиакос", "Динамо Загреб"

    19:37 Группа "H": "Зенит", "Валенсия", "Лион", "Гент"!!!!

    19:36 Группа "G": "Челси", "Порту" "Динамо Киев", "Маккаби".

    19:35 Группа "Е": "Барселона", "Байер", "Рома", "БАТЭ".

    19:34 Группа "А": "ПСЖ", "Реал Мадрид", "Шахтер", "Мальме".

    19:33 Группа "C": "Бенфика" ,"Атлетико", "Галатасарай", "Астана".

    19:31 Последний гость - Эрик Абидаль!

    19:30 "Рома", "Байер" и "Барселона".

    19:30 "Лион" сыграет с "Зенитом" и "Валенсией".

    19:29 "Бенфика", "Атлетико" и "Галатасарай".

    19:28 "Шахтер" сыграет вместе с "Реалом" и "ПСЖ". Ой плохо для донецкого клуба!

    19:27 "Динамо Киев" вместе с "Челси" и "Порту"!

    19:26 "Севилья" отправляется в группу к "МС" и "Ювентусу".

    19:25 ЦСКА попадает в группу к ПСВ и "Манчестер Юнайтед"! НЕПЛОХОЙ ЖРЕБИЙ!

    19:23 "Олимпиакос" сыграет вместе с "Арсеналом" и "Баварией"!

    19:22 Карлес Пуйоль вытянет команды из третьей корзины! Ждем ЦСКА.

    19:21 "Байеру" повезло меньше всех. В группу к "Барселоне" отправляются немцы.

    19:21 А "Манчестер Сити" отправляется в группу к "Ювентусу"

    19:20 "Валенсия" сыграет с "Зенитом"!

    19:20 "Реал Мадрид" и "ПСЖ". Противостояние с приставкой "супер"!

    19:18 "Порту" отправляется в группу к "Челси"!

    19:16 "Манчестер Юнайтед" и ПСВ!

    19:15 "Арсенал" сыграет в одной группе с "Баварией"!

    19:14 "Атлетико" в групппу к "Бенфике"!

    19:13 Следующим гостем будет Жулиано Беллетти. Именно он определит соперника "Зенита" и других грандов.

    19:11 ПСВ будет в группе "B", "ПСЖ" - в группе "А"

    19:10 "ЗЕНИТ" отправляется в группу "H"

    19:09 "Ювентус" выступит в группе "D"

    19:08 "Челси" в группе "G"

    19:07 "Бавария" отправляется в группу "F"

    19:06 "Бенфика" - группа "С"

    19:06 "Барселона" в группу "Е"

    19:05 Главное действо вот-вот начнется.

    19:03 Команды из России и Украины не сыграют друг с другом на групповом этапе.

    19:02 Долго говорит Инфантино.

    19:01 Средняя аудитория матча Лиги чемпионов - 145 миллионов телезрителей. Неплохо!

    19:00 "Астана" - первая команда из Казахстана, пробившаяся в групповой этап Лиги чемпионов!

    18:59 Инфантино говорит свою речь.

    18:56 Легенды!

    18:56 Мальдини и Дзанетти поднимаются на сцену. Финал Лиги чемпионов же в Милане пройдет!

    18:55 Джанни Инфантино на сцене. Скоро все начнется!

    18:54 Петр Шмейхель приглашает на сцену Андони Субисаррету, выигрывавшего Лигу чемпионов с "Барселоной" в 1992 году.

    18:53 Андреас Иньеста на сцене.

    18:51 Приятно было снова увидеть Андреа Пирло в футболке "Ювентуса". Такой игрок ушел покинул Италию...

    18:48 Пока наслаждаемся красочными роликами от УЕФА.

    18:45 Церемония начинается!

    18:35 Жеребьевка начнется уже через 10 минут. Активизируемся! Оставляйте в комментариях свои прогнозы на состав групп.

    15:10 Лучший гол сезона 2014/15 забил Лионель Месси! Тер-Штеген в матчах с "Баварией" тащил, а Месси красиво забивал и обеспечивал результат.

    15:00 Стал известен лучший сейв европейского сезона-2014/15. Победителем признан Марк-Андре Тер-Штеген. После удара Роберта Левандовски голкипер "Барселоны" умудрился сначала погасить скорость полета мяча, а затем в падении вытащить его с ленточки!

    Новый формат

    Впервые в истории Лиги чемпионов формирование корзин происходило по совершенно новому формату. Если раньше в первую корзину попадали клубы с наивысшим рейтингом, а, например, питерский «Зенит», будучи чемпионом России, мог оказаться в третьей, то теперь все будет происходить куда более честно. В первой корзине обязательно находится действующий победитель Лиги чемпионов («Барселона») и семь победителей чемпионатов наиболее сильнейших футбольных ассоциаций.

    Здесь отметим один немаловажный факт. Голландский ПСВ не должен был попасть при жеребьевке в первую корзину, но так как испанская «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, то ассоциация Нидерландов получила возможность делегировать свой клуб в корзину к сильнейшим. Остальные три корзины формируются при помощи клубного рейтинга, основанного на показателях команд в пяти последних розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Юношеская Лига чемпионов будет проходить ровно по такому же формату, что и главный еврокубок. Молодежные команды распределятся по таким же группам и будут играть строго в той же очередности, что и их основные клубы.

    Корзина 1: "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "ПСЖ" (Франция), "Зенит" (Россия), ПСВ (Нидерланды).

    Корзина 2: "Реал Мадрид" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Порту" (Португалия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Байер" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия).

    Корзина 3: «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания), «Лион» (Франция), «Динамо Киев" (Украина), «Олимпиакос» (Греция), ЦСКА (Россия), «Галатасарай» (Турция), «Рома» (Италия).

    Корзина 4: БАТЭ (Белоруссия), «Боруссия Менхенгладбах" (Германия), «Вольфсбург» (Германия), «Динамо Загреб", «Маккаби" (Израиль), «Гент» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Астана» (Казахстан).

    Лучший футболист Европы

    Вся Европа ожидает сегодняшнюю церемонию не только из-за определения состава групп Лиги чемпионов. Этим вечером Лионель Месси, Криштиану Роналду или Луис Суарес добавят в свою копилку еще одну награду – титул лучшего футболиста Европы прошедшего сезона. Такой выбор кандидатов целиком и полностью на совести журналистов. В первую десятку попали также Буффон, Неймар, Азар, Пирло, Видаль, Тевес и Погба, которым совсем немного не хватило для попадания в финальное голосование.

    Фаворитами в этом противостоянии выглядят Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые и должны разыграть трофей. Аргентинец в прошедшем сезоне побил рекорд Тельмо Сарры по количеству голов в чемпионате Испании. Месси выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Роналду может ответить на это статусом лучшего бомбардира Примеры. Впервые в карьере португальцу удалось забить пять мячей в одном матче – пострадала «Гранада». Отметим, что оба футболиста делят первое место в списке самых результативных игроков Лиги чемпионов, имея в своем активе по 77 голов.

    Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

    В этом материале мы будем вести онлайн событий дня! Следите за обновлениями страницы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, djkanji.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +12

      dymetrio 28 августа 2015, 18:21

      Думаю, в 1/8 не увидим итальянцев. Печаль...

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 27 августа 2015, 23:47

      как всегда ! у зенита группа........

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 августа 2015, 22:27

      В группе D все 4 клуба из топ-чемпионатов, каждый матч будет битвой. Шахтеру не повезло, Зениту повезло, про ЦСКА сложно сказать, за 2 место могут побороться

      1
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 27 августа 2015, 20:29

      Довольно-таки сбаллансированые группы. Нету даже так называемых групп "смерти". У Зенита хороший жребий, у ЦСКА посложнее. Но в целом проходить можно!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Essence 27 августа 2015, 20:19

      Могло быть и хуже,но наши опять нервы потреплят!Цска не хватит состава,а Боаш опять будет ныть,что состав не тот=)А вообще статья отлично оформлена!Много фото и комментариев под ними,видео,все вери гуд!

      3
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      Рейтинг: +143

      Essence > REX_AmIgO_13RUS 27 августа 2015, 20:25

      Самое хреновое,что любому иностранцу денег дают,хоть жопой жуй,а никаких новый идей не привносят.Наши тренеры и то бы лучше в таких условиях "преподавали".Только Гус Иваныч постарался у нас,да "маленький генерал" выдал.

      0
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      Рейтинг: +19

      Core 27 августа 2015, 19:51

      Вполне равные группы. И ЦСКА и Зенит могут бороться за выход в 1/8.

      2
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 27 августа 2015, 19:51

      PS Москвичам и Питерцам удчаи

      1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 27 августа 2015, 19:49

      Мда, группа попалась сбалансированная, почти ровная, но что бы доказывать свой уровень, надо проходить, обыгрывая Севилью и БМ, как минимум

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 27 августа 2015, 19:44

      Очень надеялся, что Шахтёру попадётся группа ДК.. а вышло всё наоборот :)
      Рад, что сыграем с Релом и ПСЖ. Вот с кем нужно проверять свой уровень и подготовку!
      ДК, Зениту и ЦСКА желаю удачи. Группы вполне играбельны.

      1
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      Рейтинг: +28

      Losharik 27 августа 2015, 19:40

      ЦСКА не повезло...Зенит должен проходить!
      Мальме жалко,конечно...

      3
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