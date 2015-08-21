Александр Неценко: «Без физической готовности магия «Барселоны» рассыпается»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды. Подписывайся на канал Александра Неценко Netsenko TV