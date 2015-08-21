Александр Неценко: «Без физической готовности магия «Барселоны» рассыпается»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.
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Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.
Подписывайся на канал Александра Неценко Netsenko TV
а мне очень понравилось! Все четко по полочкам разложил, сделал полный анализ и разбор. И очень правильно! а то очень много просто дремучих фанатов, которые в футболе ни хрена не догоняют, а только ноют, как все плохо.
мб вы не будете постить этих видео-говноедов? Я пришел сюда новости почитать, а не посмотреть, для этого я могу сам на ютуб зайти или там телек включить.
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