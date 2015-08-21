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    Александр Неценко: «Без физической готовности магия «Барселоны» рассыпается»


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    Голосов: 0
    21.08.2015 19:46
    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко на своем видеоканале Netsenko TV проанализировал предсезонные матчи «Барселоны» и обнаружил ряд проблем в игре каталонской команды.

    Подписывайся на канал Александра Неценко Netsenko TV

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: youtube.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 23 августа 2015, 01:23

      а мне очень понравилось! Все четко по полочкам разложил, сделал полный анализ и разбор. И очень правильно! а то очень много просто дремучих фанатов, которые в футболе ни хрена не догоняют, а только ноют, как все плохо.

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      Рейтинг: +29

      EvilVoice 21 августа 2015, 20:21

      мб вы не будете постить этих видео-говноедов? Я пришел сюда новости почитать, а не посмотреть, для этого я могу сам на ютуб зайти или там телек включить.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 августа 2015, 19:18

      все правильно сказал ))) У нас с тобой одинаково пашит мозг))

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > 3ton 23 августа 2015, 23:09

      *Пашет!

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 21 августа 2015, 18:49

      При виде главной фоты вспоминается словосочетание от Уткина "легкий бодун").

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