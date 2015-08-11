«Барселона» - «Севилья» - 5:4. Онлайн событий дня

«Барселона» лишь в дополнительное время смогла победить «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Тбилиси. Следите за событиями дня вместе с «Бомбардиром».

«Барселона» лишь в дополнительное время смогла победить «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Тбилиси. Следите за событиями дня вместе с «Бомбардиром».

0:14 А вот и голешник Педро, который подкараулил ошибку вратаря «Севильи».

0:08 Педро выводит «Барселону» вперед. 5:4. До конца дополнительного времени осталось не так уж и много.

23:35 В Тбилиси завершилось основное время. Умопомрачительный матч и 4:4. Нас ждет еще 30 минут красивого футбола.

23:30 Вот так Евгений Коноплянка. Столько обсуждали его возможный трансфер. Он приехал, попал в заявку, вышел и забил.

23:26 А вот и видео мяча Гамейро подоспело.

23:16 Кевин Гаймеро уверенно реализовал пенальти. И тут уже «Барса» не так страшна стала.

23:03 Хосе Антонио Рейес несколько сократил отставание "Севильи" от "Барселоны". 4:2.

22:59 Легко и безупречно Суарес отправляет мяв в сетку ворот. Всего одним касанием.

22:52 Каталонцы угомонятся когда-нибудь? Суарес отправляет очередной мяч в сетку ворот «Севильи».

22:37 Первый тайм выдался очень насыщенным. Надо немного передохнуть.

22:35 Рафинья оказался в нужное время в нужном месте.

22:30 Практически перед самым перерывом Рафинья еще более увеличил преимущество сине-гранатовых. 3:1

22:07 Два удара по воротам со штрафных – два гола. Это все Месси.

22:01 Аргентинский гений просто неутомим, он выводит вперед «Барселону». Дубль.

21:58 Классный штрафной в исполнении Месси не оставил шансов голкиперу «Севильи».

21:56 Давайте еще раз насладимся мячом полузащитника Эвера Банеги.

21:52 А вот и ответка от «Барселоны». Месси сравнивает счет.

21:49 Вот это начало. Эвер Банега выводит свой клуб вперед уже на третьем минуте встречи.

21:45 Поединок в Тбилиси между «Барселоной» и «Севильей» успешно стартовал.

20:54 «Севилья» тоже не стала затягивать с объявлением стартового состава: Бету, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Банега, Иборра, Крон-Дели, Рейес, Витоло, Гамейро. Отметим, что полузащитник Евгений Коноплянка начнет встречу со скамейки запасных. Предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию.

20:45 «Барса» огласила стартовый состав: Тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Серхи Роберто, Иньеста, Ракитич, Рафинья, Месси и Луис Суарес.

20:41 Болельщики «Барселоны» в ожидании своей любимой команды.

20:15 Полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна, пока мы тут все ждем начала матча за Суперкубок УЕФА, перешел в «Лион». Все подробности можно узнать тут.

19:40 Небольшой ролик перед предстоящим противостоянием каталонской машины и дружины Уная Эмери.

19:20 Пока нет официальных составов команд, то предлагаем вам ознакомиться с ориентировочным. Кстати, в стане сине-гранатовых на поле не смогут выйти травмированные Альба и Неймар. У «Севильи» потери серьезнее: Карришу, Пареха, Кристофоро, Колоджейчак и Нзонзи.

19:13 Добрый вечер! Уже через несколько часов в Тбилиси начнется матч «Барселоной» и «Севильей», которым нужно определить обладателя Суперкубка УЕФА. «Бомбардир» специально к этому матчу подготовил занятный материал - Как изменились «Барселона» и «Севилья».