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    «Барселона» - «Севилья» - 5:4. Онлайн событий дня


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    11.08.2015 18:46
    «Барселона» лишь в дополнительное время смогла победить «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Тбилиси. Следите за событиями дня вместе с «Бомбардиром».

    «Барселона» лишь в дополнительное время смогла победить «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в Тбилиси. Следите за событиями дня вместе с «Бомбардиром».

    0:14 А вот и голешник Педро, который подкараулил ошибку вратаря «Севильи».

    0:08 Педро выводит «Барселону» вперед. 5:4. До конца дополнительного времени осталось не так уж и много.

    23:35 В Тбилиси завершилось основное время. Умопомрачительный матч и 4:4. Нас ждет еще 30 минут красивого футбола.

    23:30 Вот так Евгений Коноплянка. Столько обсуждали его возможный трансфер. Он приехал, попал в заявку, вышел и забил.

    23:26 А вот и видео мяча Гамейро подоспело.

    23:16 Кевин Гаймеро уверенно реализовал пенальти. И тут уже «Барса» не так страшна стала.

    23:03 Хосе Антонио Рейес несколько сократил отставание "Севильи" от "Барселоны". 4:2.

    22:59 Легко и безупречно Суарес отправляет мяв в сетку ворот. Всего одним касанием.

    22:52 Каталонцы угомонятся когда-нибудь? Суарес отправляет очередной мяч в сетку ворот «Севильи».

    22:37 Первый тайм выдался очень насыщенным. Надо немного передохнуть.

    22:35 Рафинья оказался в нужное время в нужном месте.

    22:30 Практически перед самым перерывом Рафинья еще более увеличил преимущество сине-гранатовых. 3:1

    22:07 Два удара по воротам со штрафных – два гола. Это все Месси.

    22:01 Аргентинский гений просто неутомим, он выводит вперед «Барселону». Дубль.

    21:58 Классный штрафной в исполнении Месси не оставил шансов голкиперу «Севильи».

    21:56 Давайте еще раз насладимся мячом полузащитника Эвера Банеги.

    21:52 А вот и ответка от «Барселоны». Месси сравнивает счет.

    21:49 Вот это начало. Эвер Банега выводит свой клуб вперед уже на третьем минуте встречи.

    21:45 Поединок в Тбилиси между «Барселоной» и «Севильей» успешно стартовал.

    20:54 «Севилья» тоже не стала затягивать с объявлением стартового состава: Бету, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Банега, Иборра, Крон-Дели, Рейес, Витоло, Гамейро. Отметим, что полузащитник Евгений Коноплянка начнет встречу со скамейки запасных. Предлагаем вам перейти в нашу текстовую трансляцию.

    20:45 «Барса» огласила стартовый состав: Тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Серхи Роберто, Иньеста, Ракитич, Рафинья, Месси и Луис Суарес.

    20:41 Болельщики «Барселоны» в ожидании своей любимой команды.

    20:15 Полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна, пока мы тут все ждем начала матча за Суперкубок УЕФА, перешел в «Лион». Все подробности можно узнать тут.

    19:40 Небольшой ролик перед предстоящим противостоянием каталонской машины и дружины Уная Эмери.

    19:20 Пока нет официальных составов команд, то предлагаем вам ознакомиться с ориентировочным. Кстати, в стане сине-гранатовых на поле не смогут выйти травмированные Альба и Неймар. У «Севильи» потери серьезнее: Карришу, Пареха, Кристофоро, Колоджейчак и Нзонзи.

    19:13 Добрый вечер! Уже через несколько часов в Тбилиси начнется матч «Барселоной» и «Севильей», которым нужно определить обладателя Суперкубка УЕФА. «Бомбардир» специально к этому матчу подготовил занятный материал - Как изменились «Барселона» и «Севилья».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Барселона
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 12 августа 2015, 09:32

      Коноплянка лучший ! ! !

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      Рейтинг: +682

      DANTE 007 12 августа 2015, 07:16

      выиграли же чмошница позорная)))

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 12 августа 2015, 00:27

      Каждого игрока по словам Генича встречали в аэропорту с персональной бутылкой Хванчкары. В итоге мир увидел 120 минут залихватской игры без каких-либо признаков организации, но зато с интригой, и 9 голов, среди которых половина красивых. Требую, чтобы отныне все финалы еврокубков игрались в Тбилиси.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 августа 2015, 00:26

      Да хоть 10-10.
      Зенит, который является великим, с мировым именем, топ - клубом, всё равно круче!

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC > Зенит 2015 12 августа 2015, 08:45

      Круче только яйца!..

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      Рейтинг: +10

      хаахахах 12 августа 2015, 00:23

      Защита просто нечто, с ней в ЛЧ лучше вообще на игры даже не выходить!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 августа 2015, 00:22

      Весёленькая была игра. Обе команды молодцы и жаль что под конец добавленного времени Севилья не сравняла счёт. Интересно было бы пенальти посмотреть. Барселону с победой! От Севильи такой прыти не ожидал. Всё таки она намного слабее Великого Зенита.

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC > Зенит 2015 12 августа 2015, 08:44

      Задолбал своим зенитом! Он и рядом не стоит. Где чемпионат России, а где Испании ...

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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 12 августа 2015, 00:19

      Отличный матч !!! Аплодирую обоим командам !!!

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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 11 августа 2015, 23:57

      Хорошая загадка для Барсы на предстоящий сезон !!! Проблемы в защитке есть.

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      Рейтинг: +10

      Криробэйл 11 августа 2015, 23:19

      Вперед Севилья

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 11 августа 2015, 22:46

      Месси красаучег!

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