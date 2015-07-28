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    ЦСКА – «Спарта» – 2:2. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    28.07.2015 17:44
    Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»
    Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»

    21:15



    21:05     Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.

    20:48     Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо.

    20:36     Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожа

    20:28     Новая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.

    20:25     Зоран Тошич выводит ЦСКА вперед! Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.

    20:15     Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломали

    20:00     Тайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-то

    19:55     К Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКА

    19:50

    19:45     В нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны.

    Присоединяйтесь: https://vk.com/bombardir_ru

    19:45     Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает

    19:33     "Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.

    19:30     А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.

    19:28     Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!

    19:20     "Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.

    19:19     Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)

    18:59 Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не против

    18:47 Новости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:



    18:26     У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)



    18:23     В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)



    18:16     Стартовый протокол



    18:15 Стартовый состав ЦСКА на игру!

    Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – Муса

    Кто-то удивлен? Мы – нет

    18:15     И немного новостей, которые матча не касаются. Дмитрий Черышев возвращается в Испанию и будет помогать Унаи Эмери. А Сергей Анохин опять заговорил (зачем-то).

    18:10 Важнейшией является ссылка на текстовый онлайн встречи на нашем сайте.

    18:07 Наконец, обзор прошедшего тура РФПЛ – если вы вдруг не знаете, в какой сейчас форме ЦСКА.

    18:05     Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте ознакомиться с материалом о сегодняшних соперниках москвичей – "Спарте". После этого переходите к статье о том, что будет, если Леонида Слуцкого утвердят на работу в сборной России (а его утвердят)

    18:00     Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака")
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии180
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:05

      ЛИГА ЕВРОПЫ ЖДЕТ АРМЕЙЦЕВ !!!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 20:22

      А попадет в Лигу Европы-правда и туда не на долго.До Европы у Гинера еще руки коротки.

      0
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      Рейтинг: +11

      ROMMMA 29 июля 2015, 15:54

      Чехи молодцы, смело играют. Если они попадут в ЛЧ, это будет справедливо.

      1
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      Рейтинг: +130

      Альтер > ROMMMA 31 июля 2015, 13:38

      Потому что они играют в первую очередь за свою репутацию,а не за оклады.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 29 июля 2015, 15:17

      Люди!!!Ответная будет интересная.Ну не оправдал Цска надежд.Но игра состоит двух матчей.

      -1
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      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 29 июля 2015, 12:12

      ...и девочек наших вели в кабинет..(с)Браво Спарта!В ответке еще пару дырок конифею.Кабминные лузеры в Европе!

      -1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 11:55

      Что за ерунда, уже куча комментариев написал, а на новом дизайне отправить не могу, исправляйте ляпы свои...

      0
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      Рейтинг: +14

      Антон Крым 29 июля 2015, 11:48

      Позорище!!! С такой игрой зачем нам смотреть лигу чемпионов ведь там будет избиение младенца. Оброна почти ноль игроки спарты не раз оставались одни у ворот. В атаке бегут до линии штрафной и сразу ступор что же делать дальше? Когда нужно как следует пробить они отдают пас. Кароче если ЦСКА не начнет играть как надо то будет очень скучно. Акинфеев красавчик отыграл на 100%

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 июля 2015, 06:10

      шо за паника, впереди ответная игра.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Maikl-VIPfotball > proеzd2 29 июля 2015, 07:25

      Это констатация факта.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 05:42

      И пенальти не помог????? Я же говорил Гинер может только в России решать вопросы-чемпионы СМЕХ,

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 05:34

      скорбно

      0
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