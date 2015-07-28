ЦСКА – «Спарта» – 2:2. Онлайн событий дня

21:15
21:05 Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.
20:48 Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо.
20:36 Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожа
20:28 Новая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.
20:25 Зоран Тошич выводит ЦСКА вперед! Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.
20:15 Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломали
20:00 Тайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-то
19:55 К Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКА
19:50
19:45 В нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны.
Присоединяйтесь: https://vk.com/bombardir_ru
19:45 Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает
19:33 "Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.
19:30 А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.
19:28 Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!
19:20 "Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.
19:19 Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)
18:59 Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не против
18:47 Новости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:
18:26 У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)
18:23 В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)
18:16 Стартовый протокол
18:15 Стартовый состав ЦСКА на игру!
Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – Муса
Кто-то удивлен? Мы – нет
18:15 И немного новостей, которые матча не касаются. Дмитрий Черышев возвращается в Испанию и будет помогать Унаи Эмери. А Сергей Анохин опять заговорил (зачем-то).
18:10 Важнейшией является ссылка на текстовый онлайн встречи на нашем сайте.
18:07 Наконец, обзор прошедшего тура РФПЛ – если вы вдруг не знаете, в какой сейчас форме ЦСКА.
18:05 Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте ознакомиться с материалом о сегодняшних соперниках москвичей – "Спарте". После этого переходите к статье о том, что будет, если Леонида Слуцкого утвердят на работу в сборной России (а его утвердят)
18:00 Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака")