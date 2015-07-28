ЦСКА – «Спарта» – 2:2. Онлайн событий дня

Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»





21:15







21:05 Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.



20:48 Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо.



20:36 Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожа



20:28 Новая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.



20:25 Зоран Тошич выводит ЦСКА вперед! Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.



20:15 Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломали



20:00 Тайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-то



19:55 К Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКА



19:50



19:45 В нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны.



Присоединяйтесь: https://vk.com/bombardir_ru



19:45 Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает



19:33 "Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.



19:30 А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.



19:28 Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!



19:20 "Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.



19:19 Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)



18:59 Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не против



18:47 Новости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:







18:26 У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)







18:23 В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)







18:16 Стартовый протокол







18:15 Стартовый состав ЦСКА на игру!



Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – Муса



Кто-то удивлен? Мы – нет



18:15 И немного новостей, которые матча не касаются.



18:10 Важнейшией является ссылка на



18:07 Наконец,



18:05 Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте



18:00 Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака") Московский ЦСКА намерен пробиться в Лигу чемпионов, но для этого команде предстоит пройти сито отборочных раундов. Первым соперником команды Леонида Слуцкого станет чешская «Спарта». Следите за событиями в матче и вокруг него вместе с «Бомбардиром»Такие дела – ничья. Плохой результат для домашнего матча, учитывая, что теперь надо забивать в Чехии и не пропускать.Без всяких намеков на фарт/нефарт Виктора Гусева – нельзя не отметить, что его голос автоматически намекает, что ничего хорошего на поле не происходит. Вот пришел ты, счет не знаешь. Включаешь телевизор и слышишь, кто комментатор. И сразу чувствуешь – все плохо.Дождь, конечно, пока явно не погода ЦСКА. Команда Слуцкого сегодня на себя вообще не похожаНовая примета: ЦСКА забил – к голу "Спарты". 2:2.Отличная атака получилась, которую едва не загубил Муса. Но теперь какая разница уже. Выигрываем и ладно.Щенников выходит вместо Набабкина, которому, возможно, что-то даже на лице сломалиТайм заканчивается ударом по голове Набабкина. Пессимистично как-тоК Виктору Гусеву, кажется, кто-то пришел. Мы стук в дверь слышали. Остается верить, что это не особо недовольные фанаты ЦСКАВ нашей ВК-группе активно обсуждают роль Виктора Гусева в спортивных неудачах страны.Присоединяйтесь:Пенальти в ворота "Спарты" за снос Еременко. И Натхо спокойно его...не забивает"Первый" канал предлагает ознакомиться с видео про "Любовный треугольник Прохора Шаляпина". Спасибо, нет.А уже 1:1. Гол в гостях "Спарта" забила.Так, у нас есть первый гол! Алан Дзагоев забил!"Кто из нас был стабильным в 23 года", – на что-то намекает Виктор Гусев.Матч начался, а мы просим прощения за возможные сбои в работе сайта. Вас приходит к нам очень много (и мы вам за это благодарны!)Прошел слух, что Кристиан Нобоа может вернуться в Россию. Курбан Бердыев зовет к себе в Ростов, а игрок как бы и не противНовости из Германии: Артуро Видаль выбрал игровой номер:У Геннадия Орлова вышла и была презентована книга. В ней можно узнать, как "Зенит" повлиял на мировой футбол (на самом деле нет)В Москве, сегодня, кстати, погода совершенно не для футбола. Как-то так сейчас возле стадиона в Химках (Фото Алексея Шевченко)Стартовый протоколСтартовый состав ЦСКА на игру!Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин – Натхо, Вернблум, Тошич, Еременко, Дзагоев – МусаКто-то удивлен? Мы – нетИ немного новостей, которые матча не касаются. Дмитрий Черышев возвращается в Испанию и будет помогать Унаи Эмери. А Сергей Анохин опять заговорил (зачем-то).Важнейшией является ссылка на текстовый онлайн встречи на нашем сайте Наконец, обзор прошедшего тура РФПЛ – если вы вдруг не знаете, в какой сейчас форме ЦСКА.Что вам надо знать перед игрой? Ну, во-первых, успейте ознакомиться с материалом о сегодняшних соперниках москвичей – "Спарте". После этого переходите к статье о том, что будет, если Леонида Слуцкого утвердят на работу в сборной России (а его утвердят)Всем привет! Меньше, чем через два часа ЦСКА начинает очередную европейскую кампанию. Играем против "Спарты" (и мне постоянно хочется написать "Спартака")