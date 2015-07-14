Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

<div style="text-align: justify;"><em>Фабио Капелло уволен с поста главного тренера сборной России. За досрочное расторжение контракта итальянский специалист получил 930 миллионов рублей. Российские болельщики отреагировали бурно. "Бомбардир" представляет подборку мемов об отставке Фабио Капелло.<br /> </em><br /> Сборная России не показывала качественной игры и оказалась на грани непопадания на Евро-2016. Во всех бедах обвинили Фабио Капелло – главного тренера российской команды. Хотя проблемы с ним и его контрактом начались уже давно. Сначала у РФС не хватало денег на то, чтобы платить тренеру зарплату. А когда было принято решение о расставании с Капелло, долгое время не удавалось договориться с ним о сумме неустойки. Но каким-то образом деньги все-таки нашлись. Фабио Капелло уезжает из России с гордо поднятой головой, имея в кармане почти миллиард рублей. Реакция российского интернета на такую новость выглядит показательно. <br /> <br /> <img width="580" height="437" src="http://soccer.ru/images/upload/Ее.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="369" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллочка.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="341" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллооо.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="435" src="http://soccer.ru/images/upload/Капелло мемс.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/кАПЛ.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/фАБИО.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="746" src="http://soccer.ru/images/upload/Донья.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/Капелло(2).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="338" src="http://soccer.ru/images/upload/Водочка.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="473" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллуня.jpg" alt="" /><br /> <br /> Страна начинает выбирать нового главного тренера. Основным претендентом на этот пост считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. <br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/Леня.jpg" alt="" /><em><br /> <br /> </em></div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru.</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое <br /> </em></div>