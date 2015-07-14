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  • Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

<div style="text-align: justify;"><em>Фабио Капелло уволен с поста главного тренера сборной России. За досрочное расторжение контракта итальянский специалист получил 930 миллионов рублей. Российские болельщики отреагировали бурно. "Бомбардир" представляет подборку мемов об отставке Фабио Капелло.<br /> </em><br /> Сборная России не показывала качественной игры и оказалась на грани непопадания на Евро-2016. Во всех бедах обвинили Фабио Капелло – главного тренера российской команды. Хотя проблемы с ним и его контрактом начались уже давно. Сначала у РФС не хватало денег на то, чтобы платить тренеру зарплату. А когда было принято решение о расставании с Капелло, долгое время не удавалось договориться с ним о сумме неустойки.  Но каким-то образом деньги все-таки нашлись. Фабио Капелло уезжает из России с гордо поднятой головой, имея в кармане почти миллиард рублей.  Реакция российского интернета на такую новость выглядит показательно. <br /> <br /> <img width="580" height="437" src="http://soccer.ru/images/upload/Ее.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="369" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллочка.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="341" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллооо.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="435" src="http://soccer.ru/images/upload/Капелло мемс.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/кАПЛ.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/фАБИО.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="746" src="http://soccer.ru/images/upload/Донья.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/Капелло(2).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="338" src="http://soccer.ru/images/upload/Водочка.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="473" src="http://soccer.ru/images/upload/Капеллуня.jpg" alt="" /><br /> <br /> Страна начинает выбирать нового главного тренера. Основным претендентом на этот пост считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. <br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/Леня.jpg" alt="" /><em><br /> <br /> </em></div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru.</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое <br /> </em></div>

Россия Россия Капелло Фабио
Комментарии (207)
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Bianconeri22
1436895685
Зато мы больным детям, смсками деньги собираем, у государства на их лечение нет денег, а вот макароннику, который проиграл все что можно, никакого вклада не сделал, миллиард даем. Россия действительно, страна возможностей.
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LIO1987
1436900502
Твари конченые и после этого вы ссуки думаете что люди будут болеть за Российский футбол и тратить на него время и деньги!!! Да чтоб Вас всех гиена огненная захватила одновременно!!!
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Veryon
1436901169
Фабио с золотой пенсией тебя ))) и всех дебилов тоже . Это должен быть \"Черный день\" в Российском футболе когда взяли иностранного тренера в рос.футбол . Вся эта возня уже напоминает наглый раздел гос.имущества в Путинском мироустройстве и не понимает границ терпения обычного болельщика .Народ!!! со Всем Уважением К Вам, но надо как то остановить движуху в футболе и спорте вообще, этих зажравшихся госчинош во главе презика страны Путина и ниже по чину медведя ,чубика ,беспонтовых олигархбеспредел. хватит аху...ть ,пора предпринять что то . и это вопрос не только про футбол ,но и про спорт в целом. С Уважением ко Всем болельщикам. Если не равнодушны ,то дайте ответ куда можно обратится с возможностью изменить что то ,какое движение. я болельщик \"Спартак\" и отрицаю полностью путинскому режиму в целом и в спорте в частности. уже просто надоело свои эмоции на воздух высказывать.
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311
1436902366
Ограбление по-итальянски
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Serg_Diamond
1436902796
Однажды, когда Капелло обычным размеренным шагом двигался на службу, возле самого РФСа его остановил нахальный нищий с золотым зубом. Наступая на волочащиеся за ним тесемки от кальсон, нищий схватил Фабио Ивановича за руку и быстро забормотал: — Дай миллион, дай миллион, дай миллион! После этого нищий высунул толстый нечистый язык и понес совершенную уже чепуху. Это был обыкновенный нищий-полуидиот, какие часто встречаются в южных городах. Тем не менее Капелло поднялся к себе со смущенной душой. С этой вот встречи началась чертовщина. В три часа ночи Фабио Ивановича разбудили. Пришла телеграмма. Стуча зубами от утреннего холодка, миллионер разорвал бандероль и прочел: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»... — Какая графиня? — ошалело прошептал Капелло, стоя босиком в коридоре. Но никто ему не ответил. Почтальон ушел. В дворовом садике страстно мычали голуби. Жильцы спали. Фабио Иванович повертел в руках серый бланк. Адрес был правильный. Фамилия тоже. РФС, Фабио Капелло.
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zenit advokaat
1436907266
такое ощущение ,что страна лохов. уму не постижимо как можно было с посредственным тренеришкой заключить такой контракт за такое бабло!!! чем он лучше наших тренеров??? только тем ,что брал лч очень давно. и что?? кто подписывал контракт с капелино достоин тюремного срока лет на 20 строгача с выплатой всей неустойки.
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Triem
1436936805
В *опу такой футбольный союз, простите меня!
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LuisRon
1436944829
Вот почему многие за границей смотрят на россиян,как на дебилов.Обидно.
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andreyd57
1436946194
Один м*дак другому м*удаку миллиард отвалил. МуДко под суд за расстрату. За такие деньги можно не один стадион построить в провинции, что-бы наших футболистов и тренеров растить, а не буржуев содержать!
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chirkamessi
1436946604
Жизнь нужно прожить так , чтобы тебе заплатили миллиард рублей за то, что бы ты не тренировал сборную России по футболу. Ф.Капелло.
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