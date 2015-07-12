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    Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)


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    Голосов: 0
    12.07.2015 22:49
    "Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015
    "Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015



    Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.



    Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло.



    Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.



    Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футбол



    Кришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.



    Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан".



    Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан".



    Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало.



    У Кришито с Майконом таких проблем нет.



    Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.



    Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.



    Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы.



    Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель.



    Это Versus Battle!



    Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната.



    "Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015!

    Онлайн событий дня

    Текстовая трансляция матча


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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pfpl.org, fc-zenit.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +15

      JediOne 14 июля 2015, 09:26

      Очень понравилось в статье "Это Versus Battle" )))
      ST VS Гарри Топор аххах)
      или
      Obe 1 kanobe VS ТаТо

      0
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      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 18:58

      Зенит вобше никакой

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > Timur1991 13 июля 2015, 19:44

      Если Зенит никакой , то что тогда же из себя представляют Локо и арбитр матча Николаев ?!

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      Рейтинг: +23

      Denoiz 13 июля 2015, 18:39

      Итог был очевиден еще тогда, когда объявили место проведения СК. зеня уверенно продолжает штамповать титулы в кабинете прикрывая их мешками с грязными зелеными бумажками. #этомощно

      0
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 13 июля 2015, 18:14

      А дзюба-то, дзюба!!!!!!!!!!)))))))))

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:07

      Матч получился неплохим, но состояние Зенита на сегодняшний день разочаровало! Лодыгин нервничал всю игру. Кришито сыграл ниже своих возможностей, Ломбертс не является лидером на поле, странно, что ему доверили капитанскую повязку. Нету без Гарая лучше вообще на поле не выпускать. Смольникова Касаев изрядно повозил, гол кстати был забит, после того, как Алан Игоря обыграл без особых проблем, но позже Смольников реабилитировался забитым мячом, возможно именно его и стоит признать лучшим игроком встречи. Хави Гарсия в принципе неплохо смотрелся. Юсупов по движению понравился, но пока нет взаимопонимания с партнерами, чего только стоит прекрасно разыгранный стандарт с Халком в конце первого тайма. У Шатова игра совсем не шла, чувствуется, что ему нужно больше свободы, без Данни Олегу тяжелее находить себе место на поле. Витсель сыграл в Озила (человека невидимку). Халк, как обычно тянул одеяло на себя ничего толком не создав. Дзюба вообще инородное тело в этом механизме. Что касается Локомотива, то Гильерме так же, как и Лодыгин чересчур нервно себя вел. Денисов сыграл прекрасно, его Халк по-моему ни разу не обыграл, единственно Виталий не спас в эпизоде с голом. К центральной паре защитников Локо вопросов нет, только вот, что пытался изобразить хорват своим ударом с пенальти? Шишкин тоже неплохо справился со своей прямой обязанностью, возможно нужно быть чуть активней в атаке, а в целом весьма недурно сыграл. Тарасов порадовал, человек оказывается умеет играть в футбол. Коломейцев весьма удачно дебютировал, не сказать, что играл хорошо, но из игры точно не выпал. Миранчук должен быть железным игроком основы, прекрасно видит поле, напоминает молодого Алана Дзагоева! Касаев тоже хорошо играет, но к сожалению его хватает только на час игры. Майкон не самый сильный игрок, часто изображает, что-то совершено нелепое, возможно его еще только предстоит встроить в новую систему игры Локомотива. То, что Локо будет другим уже сейчас понятно и удивительно, что при том же составе абсолютно иное содержание. Ниассе сыграл отлично, еще бы результативность подправить, тогда Супер Кубок был бы у Локомотива!

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      Рейтинг: +22

      killerman77 > Павлюченко 13 13 июля 2015, 19:50

      Тебя обижали в Питере ? Поёшь диферамбы игрокам Локо , но обладателем то стал Зенит - это как так ? Либо ты не адекватен , либо предвзят - одно из двух.

      1
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      Рейтинг: +182

      severnyj84 13 июля 2015, 18:01

      Зенит еще раз доказал, что он самый сильный в стране.

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 июля 2015, 15:41

      Хороший матч получился! Локомотив порадовал.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Виталий1 13 июля 2015, 17:24

      Самое интересное это цифры,Локо забил на 28,а Зенит забил на 82.))

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      Рейтинг: +1369

      makkie 13 июля 2015, 14:05

      Хороший матч получился, особенно понравилось желание игроков Локомотива - в первом тайме вчистую переиграли питерцев. Во втором немного прижались..

      Ну а серия пенальти - это всегда лотерея. Но Чорлука конечно подставил команду, странно даже. Защитник то один из лучших в чемпионате и тут такое...

      1
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      Рейтинг: +11

      Villas-Boas 13 июля 2015, 13:55

      Поздравляю Зенит, хотя... впечатление мягко говоря неоднозначное. Надеюсь к началу сезона все недопонимания исчезнут. Ну а болельщикам Локо не нести чушь про судью и поле, а просто радоваться, что в этом сезоне команда похоже будет за что-то бороться!

      0
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      Рейтинг: +95

      Старый Провинциал 13 июля 2015, 13:24

      Не...
      Я согласен с москвичами, что нечестно был разыгран нынешний Суперкубок:
      - в Питере (а надо было на нейтральном поле;),
      - с питерским комментатором (явно же, что это преимущество;),
      - хотя и с московским судьей (они же самые нейтральные в России;)

      То ли дело Суперкубок 2008 - там все было по честному, по московски:

      «Локомотив» – «Зенит» 1:2
      9 марта 2008г. Москва. Стадион «Лужники»
      Судья: Юрий Баскаков (Москва)
      Однако, наверное, московский комментатор топил за Зенит и поэтому Локомотив тогда проиграл ;)))))

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      Рейтинг: +145

      artemka451 > Старый Провинциал 13 июля 2015, 13:41

      Да угомонись ты, проиграли и проиграли, лично для меня игра оставила хорошее впечатление, а пенки это лотырея, лучше на полных требунах и на лучшем газоне, а про судью, косячил он в обе стороны

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