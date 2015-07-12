Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)

Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.
Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло.
Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.
Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футбол
Кришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.
Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан".
Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан".
Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало.
У Кришито с Майконом таких проблем нет.
Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.
Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.
Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы.
Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель.
Это Versus Battle!
Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната.
"Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015!
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Текстовая трансляция матча
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