Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)

"Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015

"Зенит" в напряженном матче переиграл "Локомотив" и выиграл первый трофей нового сезона. "Бомбардир" показывает самые яркие кадры Суперкубка-2015







Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.







Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло.







Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.







Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футбол







Кришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.







Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан".







Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан".







Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало.







У Кришито с Майконом таких проблем нет.







Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.







Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.







Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы.







Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель.







Это Versus Battle!







Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната.







"Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015!



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Текстовая трансляция матча





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Баннер на заднем фоне все пояснил - это действительно мощно.Люди в этом ряду вводят лимиты на легионеров, заявляют вторые составы в ФНЛ и точно знают, сколько контрактов у Капелло.Мощный перморманс болельщиков "Зенита" в честь Аршавина и Кержакова.Красивые девушки - самая убедительная причина хорошо играть в футболКришито пытается запугать мяч. Ломбертс не понимает, зачем итальянец этим занимается.Для Витцеля это, возможно, последний матч в России - игрока очень хочет видеть у себя "Милан".Гилерме тоже может покинуть "Локомотив" и перейти в другой клуб. Но точно не в "Милан".Александр Николаев просит Хави Гарсию держать расстояние - все-таки они знакомы еще слишком мало.У Кришито с Майконом таких проблем нет.Игорь Смольников играет с приятелями в козла под наблюдением старших.Тренеры "Зенита" наслаждаются динамичной игрой.Халк убеждает судью, что невиновен, и для большей убедительности показывает бицепсы.Кристиан Ансальди доволен возвращением в Санкт-Петербург. 30 секунд игры, один удар с пенальти, и ты победитель.Это Versus Battle!Игроки "Зенита" фотографируются для какого-то фаната."Зенит" - обладатель Суперкубка России-2015!С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Фото: pfpl.org, fc-zenit.ru