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  • ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 17:50
ЦСКА
02.05.2026, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
5' И. Обляков (П)
30' И. Дивеев 51' А. Соболев 60' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Матия Попович
АП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
62
Имран Фиров
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Джон Джон
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-3-2
49
Тороп
3
Круговой
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
20
Попович
31
Кисляк
10
Обляков
32
Гонду
11
Мусаев
4-1-1-2-2
16
Адамов
16
Дркушич
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
20
Попович
2
Рейс
2
Рейс
20
Попович
10
Обляков
18
Козлов
18
Козлов
10
Обляков
31
Кисляк
7
Алвес
7
Алвес
31
Кисляк
32
Гонду
37
Кармо
37
Кармо
32
Гонду
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
20
Педро
66
Вега
66
Вега
20
Педро
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Кирилл Глебов
ЛВ
Матвей Лукин
ЦЗ
Мойзес
ЛЗ
Зенит
Точно не сыграют
Вадим Шилов
ЛФ
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
381
508
Сейвы
6
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»

ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
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