02.05.2026, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
49
Тороп
3
Круговой
4
Виктор
79
Данилов
22
Гайич
6
Баринов
20
Попович
31
Кисляк
10
Обляков
32
Гонду
11
Мусаев
4-1-1-2-2
16
Адамов
16
Дркушич
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
20
Попович
2
Рейс
2
Рейс
20
Попович
10
Обляков
18
Козлов
18
Козлов
10
Обляков
31
Кисляк
7
Алвес
7
Алвес
31
Кисляк
32
Гонду
37
Кармо
37
Кармо
32
Гонду
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
20
Педро
66
Вега
66
Вега
20
Педро
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
Точно не сыграют
Зенит
Точно не сыграют
Статистика матча ЦСКА - Зенит
3
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
381
508
Сейвы
6
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»