Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», 28-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»