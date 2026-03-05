Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ланс»