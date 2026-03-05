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  • «Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 22:00
Лион
05.03.2026, четверг, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Ланс
67' Р. Яремчук 90+4' Р. Химбер
23' Ф. Товен 45+1' А. Сима
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эндрик
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Нидал Челик
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
10
Адам Карабец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
45
Реми Химбер
ЛВ
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-5-2
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
3
Тальяфико
22
Мата
99
23
Мортон
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
11
Яремчук
9
Эндрик
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
20
Сарр
4
Челик
12
Абдулхамид
14
Удоль
19
Сима
28
Томассон
8
Сангаре
11
Эдуард
10
Товен
98
Мэйтленд-Найлс
33
Хатебур
33
Хатебур
98
Мэйтленд-Найлс
99
10
Карабец
10
Карабец
99
3
Тальяфико
45
Химбер
45
Химбер
3
Тальяфико
11
Эдуард
21
Айдара
21
Айдара
11
Эдуард
19
Сима
38
Фофана
38
Фофана
19
Сима
Остались в запасе
Лион
Ланс
1
Доминик Грейф
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лион - Ланс
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
538
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Ланс»

«Лион» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Ланс Лион
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