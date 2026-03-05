05.03.2026, четверг, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-5-2
40
Дескамп
16
Абнер
19
Ниахате
3
Тальяфико
22
Мата
99
23
Мортон
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
11
Яремчук
9
Эндрик
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
20
Сарр
4
Челик
12
Абдулхамид
14
Удоль
19
Сима
28
Томассон
8
Сангаре
11
Эдуард
10
Товен
98
Мэйтленд-Найлс
33
Хатебур
33
Хатебур
98
Мэйтленд-Найлс
99
10
Карабец
10
Карабец
99
3
Тальяфико
45
Химбер
45
Химбер
3
Тальяфико
11
Эдуард
21
Айдара
21
Айдара
11
Эдуард
19
Сима
38
Фофана
38
Фофана
19
Сима
Остались в запасе
Лион
Ланс
1
Доминик Грейф
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Лион - Ланс
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
538
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Ланса», 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»