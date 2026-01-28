Введите ваш ник на сайте
  ПСВ – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

ПСВ – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:47
ПСВ
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
78' И. Сайбари
58' Д. Мусиала 84' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
23
Джоуи Верман
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
20
Гус Тил
АП
5
Иван Перишич
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
20
Том Бисхоф
АП
10
Джамал Мусиала
АП
42
Леннарт Карл
АП
14
Луис Диас
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСВ
Точно не сыграют
Майрон Боадю
ЦФ
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
Ник Олий
ВР
Рикардо Пепи
ЦФ
Алассан Плеа
ЦФ
Рубен ван Боммел
ЛВ
Под вопросом
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
Гус Тил
АП
Бавария
Точно не сыграют
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
Конрад Лаймер
ЦП
Йосип Станишич
ЦЗ
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
Статистика матча ПСВ - Бавария
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
393
554
Сейвы
6
6
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.82
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Баварии», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Бавария»

ПСВ – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Лига чемпионов Бавария ПСВ
