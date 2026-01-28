28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ПСВ
3-3-3-1
32
Коварж
17
Жуниор
4
Обиспо
8
Дест
22
Схаутен
34
Сайбари
23
Верман
5
Перишич
20
Тил
27
Ман
10
Ваннер
3-2-3-2
40
Урбиг
4
Та
21
Ито
2
Упамекано
45
Павлович
6
Киммих
11
Джексон
42
Карл
14
Диас
10
Мусиала
20
Бисхоф
27
Ман
31
Остались в запасе
ПСВ
Бавария
51
Tijn Smolenaars
ВР
24
Ник Шикс
ВР
2
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
50
Nicolas Verkooijen
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Мануэль Нойер
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
38
Felipe Chavez
ЦП
36
Уисдом Майк
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Петер Бош
ПСВ
Точно не сыграют
Под вопросом
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча ПСВ - Бавария
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
393
554
Сейвы
6
6
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.82
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча ПСВ против «Баварии», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСВ – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»