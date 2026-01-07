07.01.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
Бернли
3-2-2-2-1
1
Дубравка
23
Пирес
12
Хамфрис
2
Уокер
16
Флорентину
8
Угочукву
29
Лорент
5
Эстеве
28
Меджбри
10
Эдвардс
27
Броя
3-4-1-2
31
Ламменс
23
Шоу
26
Хевен
6
Мартинес
2
Далот
25
Угарте
18
Каземиро
13
Доргу
8
Фернандеш
10
Кунья
30
Шешко
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
13
Max Weiss
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Даррен Флетчер
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
7
30
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
8
Офсайды
3
0
Количество передач
315
593
Сейвы
6
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
21
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.24
2.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Манчестер Юнайтед», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»