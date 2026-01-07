Введите ваш ник на сайте
  «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:13
Бернли
07.01.2026, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
13' Э. Хевен (АГ) 66' Д. Энтони
50' Б. Шешко 60' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Мартин Дубравка
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
16
Флорентину
ОП
8
Лесли Угочукву
ОП
29
Джош Лорент
ЦП
5
Максим Эстеве
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
18
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Даррен Флетчер
Бернли
13
Max Weiss
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
38
Джек Флетчер
АП
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дубравка
23
Пирес
12
Хамфрис
2
Уокер
16
Флорентину
8
Угочукву
29
Лорент
5
Эстеве
28
Меджбри
10
Эдвардс
27
Броя
3-4-1-2
31
Ламменс
23
Шоу
26
Хевен
6
Мартинес
2
Далот
25
Угарте
18
Каземиро
13
Доргу
8
Фернандеш
10
Кунья
30
Шешко
10
Эдвардс
22
Сонне
22
Сонне
10
Эдвардс
28
Меджбри
11
Энтони
11
Энтони
28
Меджбри
27
Броя
9
Фостер
9
Фостер
27
Броя
26
Хевен
15
Йоро
15
Йоро
26
Хевен
18
Каземиро
37
Мэйну
37
Мэйну
18
Каземиро
8
Фернандеш
7
Маунт
7
Маунт
8
Фернандеш
25
Угарте
61
Лейси
61
Лейси
25
Угарте
10
Кунья
11
Зиркзее
11
Зиркзее
10
Кунья
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
13
Max Weiss
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Даррен Флетчер
Остались в запасе
13
Max Weiss
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
38
Джек Флетчер
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Даррен Флетчер
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
7
30
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
8
Офсайды
3
0
Количество передач
315
593
Сейвы
6
0
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
21
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
0.24
2.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Манчестер Юнайтед», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»

«Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бернли
