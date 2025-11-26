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  • «Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 19:20
Локомотив
26.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Спартак
24' А. Батраков 90+7' Н. Комличенко (П)
42' М. Угальде 53' Маркиньос 58' П. Солари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-3-1
22
Лантратов
5
Ньямси
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-4-2-1
1
Помазун
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
35
Мартинс
5
Рябчук
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
93
Карпукас
45
Сильянов
45
Сильянов
93
Карпукас
24
Ненахов
25
Пруцев
25
Пруцев
24
Ненахов
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
3
Ву
4
Джику
4
Джику
3
Ву
26
Хлусевич
83
Фернандеш
83
Фернандеш
26
Хлусевич
35
Мартинс
27
Дмитриев
27
Дмитриев
35
Мартинс
5
Рябчук
10
Маркиньос
10
Маркиньос
5
Рябчук
7
Солари
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Солари
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Романов
Статистика матча Локомотив - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 1/4 финала Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Спартак»

«Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
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