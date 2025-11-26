26.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-3-1
22
Лантратов
5
Ньямси
23
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Руденко
83
Батраков
7
Бакаев
10
Воробьев
3-4-2-1
1
Помазун
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
35
Мартинс
5
Рябчук
7
Солари
5
Барко
9
Угальде
93
Карпукас
45
Сильянов
45
Сильянов
93
Карпукас
24
Ненахов
25
Пруцев
25
Пруцев
24
Ненахов
7
Бакаев
77
Пиняев
77
Пиняев
7
Бакаев
19
Руденко
14
Салтыков
14
Салтыков
19
Руденко
10
Воробьев
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Воробьев
3
Ву
4
Джику
4
Джику
3
Ву
26
Хлусевич
83
Фернандеш
83
Фернандеш
26
Хлусевич
35
Мартинс
27
Дмитриев
27
Дмитриев
35
Мартинс
5
Рябчук
10
Маркиньос
10
Маркиньос
5
Рябчук
7
Солари
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Солари
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Вадим Романов
Статистика матча Локомотив - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 1/4 финала Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»