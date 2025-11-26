Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 1/4 финала Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»