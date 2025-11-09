09.11.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-2-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
15
Рассказов
4-1-2-2-1
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
16
Дркушич
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
10
Глушенков
19
Олейников
11
Сутормин
11
Сутормин
19
Олейников
26
Марин
7
Баньяц
7
Баньяц
26
Марин
97
Ахметов
91
Игнатенко
91
Игнатенко
97
Ахметов
28
Алип
4
Горшков
4
Горшков
28
Алип
33
Нино
16
Эракович
16
Эракович
33
Нино
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
8
Вендел
32
Гонду
32
Гонду
8
Вендел
8
Жерсон
7
Соболев
7
Соболев
8
Жерсон
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
28
10
Офсайды
3
0
Количество передач
300
539
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Зенита», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»