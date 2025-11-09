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  • «Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 11:50
Крылья Советов
09.11.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
50' Ф. Костанца
56' М. Глушенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Жерсон
ЦП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-2-3
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
18
Лепский
4
Евгеньев
22
Костанца
6
Бабкин
97
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
15
Рассказов
4-1-2-2-1
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
16
Дркушич
5
Барриос
8
Жерсон
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
10
Глушенков
19
Олейников
11
Сутормин
11
Сутормин
19
Олейников
26
Марин
7
Баньяц
7
Баньяц
26
Марин
97
Ахметов
91
Игнатенко
91
Игнатенко
97
Ахметов
28
Алип
4
Горшков
4
Горшков
28
Алип
33
Нино
16
Эракович
16
Эракович
33
Нино
11
Энрике
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Энрике
8
Вендел
32
Гонду
32
Гонду
8
Вендел
8
Жерсон
7
Соболев
7
Соболев
8
Жерсон
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
59
Данила Савельев
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
5
Ярослав Михайлов
АП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
28
10
Офсайды
3
0
Количество передач
300
539
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Зенита», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Зенит»

«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
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