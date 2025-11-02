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  • «Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:20
Краснодар
02.11.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
18' А. Черников 59' Д. Кордоба
90' Л. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-2-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
27
Дмитриев
9
Угальде
15
Оласа
17
Пальцев
17
Пальцев
15
Оласа
27
Са
20
Гонсалес
20
Гонсалес
27
Са
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
28
Перрен
28
Перрен
11
Батчи
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
35
Мартинс
10
Маркиньос
10
Маркиньос
35
Мартинс
18
Умяров
10
Бонгонда
10
Бонгонда
18
Умяров
7
Солари
99
Гарсия
99
Гарсия
7
Солари
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Краснодар - Спартак
3
2
5
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
24
17
Офсайды
1
2
Количество передач
301
394
Сейвы
5
3
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Спартак»

«Краснодар» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
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