02.11.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-1-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
8
Аугусто
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-2-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
68
Литвинов
35
Мартинс
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
27
Дмитриев
9
Угальде
15
Оласа
17
Пальцев
17
Пальцев
15
Оласа
27
Са
20
Гонсалес
20
Гонсалес
27
Са
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
28
Перрен
28
Перрен
11
Батчи
97
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
97
Денисов
35
Мартинс
10
Маркиньос
10
Маркиньос
35
Мартинс
18
Умяров
10
Бонгонда
10
Бонгонда
18
Умяров
7
Солари
99
Гарсия
99
Гарсия
7
Солари
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
16
Александр Корякин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
11
Густаво Сантос
ЛФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
28
Даниил Зорин
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Краснодар - Спартак
3
2
5
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
24
17
Офсайды
1
2
Количество передач
301
394
Сейвы
5
3
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»