27.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
9
Кассьерра
10
Глушенков
3-3-1-2-1
1
Овсянников
38
Касимов
26
Ценов
44
Чичинадзе
31
Зотов
22
Бубанья
18
Муфи
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
9
Савельев
20
Педро
16
Дркушич
16
Дркушич
20
Педро
11
Энрике
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Энрике
5
Барриос
51
Шилов
51
Шилов
5
Барриос
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Оганесян
18
Камилов
18
Камилов
9
Оганесян
10
Томпсон
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Томпсон
22
Бубанья
12
Ревазов
12
Ревазов
22
Бубанья
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
44
Чичинадзе
30
Гузина
30
Гузина
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Зенит - Оренбург
3
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
18
Офсайды
4
0
Количество передач
425
363
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»