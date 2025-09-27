Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

27 сентября 2025, 18:20
Зенит
27.09.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 2
Завершен
Оренбург
22' М. Глушенков 34' М. Глушенков 74' А. Соболев 77' М. Глушенков 90+2' М. Глушенков
83' Э. Ценов 88' В. Камилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
22
Владан Бубанья
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
9
Кассьерра
10
Глушенков
3-3-1-2-1
1
Овсянников
38
Касимов
26
Ценов
44
Чичинадзе
31
Зотов
22
Бубанья
18
Муфи
37
Ду Кейрос
9
Оганесян
10
Томпсон
9
Савельев
20
Педро
16
Дркушич
16
Дркушич
20
Педро
11
Энрике
77
Мостовой
77
Мостовой
11
Энрике
5
Барриос
51
Шилов
51
Шилов
5
Барриос
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
9
Оганесян
18
Камилов
18
Камилов
9
Оганесян
10
Томпсон
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Томпсон
22
Бубанья
12
Ревазов
12
Ревазов
22
Бубанья
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
44
Чичинадзе
30
Гузина
30
Гузина
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Зенит
Оренбург
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Зенит - Оренбург
3
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
18
Офсайды
4
0
Количество передач
425
363
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Оренбурга», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Оренбург»

«Зенит» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
8
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
2
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+