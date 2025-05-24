Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
24
Педро
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Лечи Садулаев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
32
Ilyas Gaibov
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
74
Даниил Турищев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-1-3-2
1
Латышонок
4
Горшков
6
Дркушич
27
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
24
Педро
17
Мостовой
11
Энрике
7
Соболев
31
Мантуан
4-4-2
1
Ульянов
95
Адамов
4
Ибишев
2
Жиров
3
Гогличидзе
14
Талаль
18
Камилов
11
Исмаэл
10
Садулаев
77
Мелкадзе
20
Самородов
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
32
Ilyas Gaibov
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
74
Даниил Турищев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
67
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
32
Ilyas Gaibov
ЦЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
74
Даниил Турищев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Ахмат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! СТРАНА».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»