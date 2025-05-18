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  • «Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 12:20
Крылья Советов
18.05.2025, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
22' В. Шитов (АГ) 42' П. Солари (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Пабло Солари
ЛВ
28
Хесус Медина
ПВ
8
Михаил Игнатов
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
17
Бабаев
15
Рассказов
73
Шитов
33
Сергеев
3-2-2-2-1
1
Помазун
4
Дуарте
97
Денисов
23
Чернов
82
Хлусевич
91
Мангаш
25
Пруцев
47
Зобнин
28
Медина
7
Солари
8
Игнатов
15
Рассказов
8
Витюгов
8
Витюгов
15
Рассказов
17
Бабаев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
17
Бабаев
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
1
Помазун
56
Довбня
56
Довбня
1
Помазун
28
Медина
24
Массалыга
24
Массалыга
28
Медина
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
2
2
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
232
590
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Спартак»

«Крылья Советов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
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