18.05.2025, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-2-2
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
17
Бабаев
15
Рассказов
73
Шитов
33
Сергеев
3-2-2-2-1
1
Помазун
4
Дуарте
97
Денисов
23
Чернов
82
Хлусевич
91
Мангаш
25
Пруцев
47
Зобнин
28
Медина
7
Солари
8
Игнатов
15
Рассказов
8
Витюгов
8
Витюгов
15
Рассказов
17
Бабаев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
17
Бабаев
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
1
Помазун
56
Довбня
56
Довбня
1
Помазун
28
Медина
24
Массалыга
24
Массалыга
28
Медина
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
2
2
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
9
10
Офсайды
0
3
Количество передач
232
590
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Спартака», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»