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  • «Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 20:50
Милан
14.05.2025, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Болонья
53' Д. Ндой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Франческо Камарда
ЦФ
6
Юнус Муса
ПВ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Эмерсон
ПЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Сантьяго Хименес
ЦФ
2
Кайл Уокер
ПЗ
Болонья
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
24
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Николо Казале
ЦЗ
3-2-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
31
Павлович
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Хименес
14
Рейндерс
19
Фофана
10
Леау
10
Пулишич
9
Йович
4-3-1-2
1
Скорупски
2
Хольм
31
Беукема
3
Лукуми
33
Миранда
8
Фройлер
80
Фаббиан
19
Фергюсон
11
Ндой
7
Орсолини
9
Кастро
10
Пулишич
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Пулишич
19
Фофана
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
19
Фофана
20
Хименес
11
Феликс
11
Феликс
20
Хименес
9
Йович
7
Хименес
7
Хименес
9
Йович
23
Томори
2
Уокер
2
Уокер
23
Томори
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
11
Ндой
21
Одгор
21
Одгор
11
Ндой
2
Хольм
2
Калабрия
2
Калабрия
2
Хольм
80
Фаббиан
4
Побега
4
Побега
80
Фаббиан
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
Остались в запасе
Милан
Болонья
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Франческо Камарда
ЦФ
6
Юнус Муса
ПВ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Эмерсон
ПЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
Главный тренер
Сержиу Консейсау
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Франческо Камарда
ЦФ
6
Юнус Муса
ПВ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Эмерсон
ПЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
Остались в запасе
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Болоньи», финал Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Болонья»

«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Болонья Милан
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