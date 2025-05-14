Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Болоньи», финал Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Болонья»