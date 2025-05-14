ЦСКА
14.05.2025, среда, 19:30
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
2 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Зенит
37' М. Кисляк
90+2' Т. Мусаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
25
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
27
Нино
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
24
Педро
ЛВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
7
Алеррандро
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-2-2
49
Тороп
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
25
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
9
Гуарирапа
20
Койта
4-1-1-2-2
16
Адамов
28
Алип
27
Нино
25
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
77
Ахметов
17
Мостовой
24
Педро
30
Кассьерра
67
Глушенков
25
Бистрович
3
Круговой
3
Круговой
25
Бистрович
9
Гуарирапа
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Гуарирапа
10
Обляков
8
Шуманский
8
Шуманский
10
Обляков
20
Койта
7
Алеррандро
7
Алеррандро
20
Койта
67
Глушенков
4
Горшков
4
Горшков
67
Глушенков
24
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
24
Педро
77
Ахметов
11
Энрике
11
Энрике
77
Ахметов
30
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
30
Кассьерра
Остались в запасе
ЦСКА
Зенит
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча ЦСКА - Зенит
Смотреть прямую трансляцию ответного матча ЦСКА против «Зенита», финал пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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Источник: «Бомбардир»