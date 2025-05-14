Смотреть прямую трансляцию ответного матча ЦСКА против «Зенита», финал пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»