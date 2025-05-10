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  • ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 18:20
ЦСКА
10.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
69' С. Гуарирапа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
22
Секу Койта
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
8
Бистрович
17
Глебов
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
10
Обляков
52
Бандикян
52
Бандикян
10
Обляков
78
Дивеев
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
78
Дивеев
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
17
Глебов
22
Койта
22
Койта
17
Глебов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
90
Кобнан
90
Кобнан
11
Батчи
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
348
374
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
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