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Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»