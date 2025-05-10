10.05.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
8
Бистрович
17
Глебов
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
10
Обляков
52
Бандикян
52
Бандикян
10
Обляков
78
Дивеев
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
78
Дивеев
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
17
Глебов
22
Койта
22
Койта
17
Глебов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
90
Кобнан
90
Кобнан
11
Батчи
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
348
374
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»