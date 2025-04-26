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  • «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

26 апреля 2025, 12:50
Динамо
26.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
41' Я. Гладышев
18' Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
4-3-1-1-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Фернандес
13
Нгамале
13
Нгамале
6
Фернандес
3
Дуглас Сантос
28
Алип
28
Алип
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
Остались в запасе
Динамо
Зенит
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
471
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
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