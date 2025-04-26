26.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-3-1-1-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Фернандес
13
Нгамале
13
Нгамале
6
Фернандес
3
Дуглас Сантос
28
Алип
28
Алип
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
Остались в запасе
Динамо
Зенит
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
471
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»