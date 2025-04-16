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  • «Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

«Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

Сегодня, 16:50
Зенит
16.04.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Ростов
57' А. Соболев
64' М. Кассьерра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
70
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
24
Педро
ЛВ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
58
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
62
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
79
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Ростов
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
54
Андрей Амосов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Адамов
27
Нино
6
Дркушич
28
Алип
4
Горшков
14
Зделар
70
Мимович
77
Ахметов
24
Педро
7
Соболев
30
Кассьерра
4-3-3
1
Ятимов
11
Сутормин
55
Осипенко
4
Мелехин
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
58
Шанталий
69
Голенков
27
Комличенко
62
Комаров
70
Мимович
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
70
Мимович
30
Кассьерра
79
Васильев
79
Васильев
30
Кассьерра
77
Ахметов
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Ахметов
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
27
Комличенко
8
Миронов
8
Миронов
27
Комличенко
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
62
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
62
Комаров
Остались в запасе
Зенит
Ростов
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
67
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
88
Денис Титов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
5
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Зенит - Ростов
1
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»

«Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Зенит
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