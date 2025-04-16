Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»