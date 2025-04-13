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  • «Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 15:50
Зенит
13.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар
29' А. Мостовой 38' Л. Гонду 80' М. Глушенков 90+1' Л. Энрике
16' Н. Кривцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Краснодар
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
32
Гонду
10
Глушенков
4-1-3-2
1
Агкацев
20
Гонсалес
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
77
Мостовой
16
Дркушич
16
Дркушич
77
Мостовой
31
Мантуан
14
Зделар
14
Зделар
31
Мантуан
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
6
Олусегун
90
Смолов
90
Смолов
6
Олусегун
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
25
Офсайды
0
4
Количество передач
304
362
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Краснодара», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Краснодар»

«Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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