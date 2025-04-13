13.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
11
Энрике
32
Гонду
10
Глушенков
4-1-3-2
1
Агкацев
20
Гонсалес
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
77
Мостовой
16
Дркушич
16
Дркушич
77
Мостовой
31
Мантуан
14
Зделар
14
Зделар
31
Мантуан
8
Вендел
97
Ахметов
97
Ахметов
8
Вендел
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
6
Олусегун
90
Смолов
90
Смолов
6
Олусегун
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
3
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
25
Офсайды
0
4
Количество передач
304
362
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Краснодара», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»