Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 18:20
ЦСКА
06.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
15' Д. Скопинцев (АГ) 77' С. Гуарирапа 90+5' И. Обляков (П)
24' Х. Карраскаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
20
Койта
3-4-1-1-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
50
Кутицкий
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Файзуллаев
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
10
Бителло
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Бителло
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
74
Фомин
49
Маухуб
49
Маухуб
74
Фомин
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
9
Офсайды
3
2
Количество передач
353
402
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

ЦСКА – «Динамо» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+