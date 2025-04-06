06.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
20
Койта
3-4-1-1-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
50
Кутицкий
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Файзуллаев
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
10
Бителло
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Бителло
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
74
Фомин
49
Маухуб
49
Маухуб
74
Фомин
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
9
Офсайды
3
2
Количество передач
353
402
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»