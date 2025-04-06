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  • «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 15:20
Ростов
06.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
65' Н. Умяров 68' К. Мартинс 88' Э. Барко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
9
Мохаммад Мохеби
ЛВ
10
Иван Комаров
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
11
Сутормин
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
10
Комаров
9
Мохеби
18
Кучаев
7
Роналдо
27
Комличенко
21
Шанталий
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
99
Гарсия
7
Роналдо
16
Поярков
16
Поярков
7
Роналдо
10
Комаров
3
Сако
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
21
Шанталий
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Шанталий
9
Мохеби
69
Голенков
69
Голенков
9
Мохеби
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
99
Гарсия
25
Пруцев
25
Пруцев
99
Гарсия
5
Барко
8
Игнатов
8
Игнатов
5
Барко
10
Маркиньос
7
Солари
7
Солари
10
Маркиньос
10
Бонгонда
9
Угальде
9
Угальде
10
Бонгонда
Остались в запасе
Ростов
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
24
Никита Массалыга
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ростов - Спартак
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
252
454
Сейвы
7
1
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Спартак»

«Ростов» – «Спартак» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
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