30.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
23
Вада
90
Чуни
99
Шабанхаджай
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
77
Мимович
77
Мимович
31
Мантуан
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
6
Иву
5
Ашурматов
5
Ашурматов
6
Иву
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
90
Чуни
8
Йочич
8
Йочич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
13
Офсайды
2
0
Количество передач
596
245
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»