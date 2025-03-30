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  • «Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 18:20
Зенит
30.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Рубин
51' Л. Гонду 59' Г. Мантуан 73' М. Кассьерра 74' А. Мостовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
22
Ходжа
51
Рожков
23
Вада
90
Чуни
99
Шабанхаджай
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
77
Мимович
77
Мимович
31
Мантуан
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
32
Гонду
7
Соболев
10
Глушенков
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Глушенков
6
Иву
5
Ашурматов
5
Ашурматов
6
Иву
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
90
Чуни
8
Йочич
8
Йочич
90
Чуни
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Зенит
Рубин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
96
Никита Васильев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
13
Офсайды
2
0
Количество передач
596
245
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»

«Зенит» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
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