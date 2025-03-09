09.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
2
Тесленко
5
Вуячич
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
8
Йочич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
8
Йочич
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Безруков
88
Апшацев
88
Апшацев
23
Безруков
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Денисов
68
Литвинов
68
Литвинов
97
Денисов
10
Бонгонда
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
28
Медина
28
Медина
10
Маркиньос
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
25
Пруцев
99
Гарсия
99
Гарсия
25
Пруцев
Остались в запасе
Рубин
Спартак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Рубин - Спартак
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
15
Офсайды
0
6
Количество передач
227
451
Сейвы
5
1
Точность передач %
62
79
Удары мимо ворот
3
14
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Спартака», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»