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  • «Рубин» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Рубин» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 18:20
Рубин
09.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
7' М. Даку 28' М. Даку
42' Э. Барко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
2
Тесленко
5
Вуячич
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
8
Йочич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
8
Йочич
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Безруков
88
Апшацев
88
Апшацев
23
Безруков
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Денисов
68
Литвинов
68
Литвинов
97
Денисов
10
Бонгонда
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
28
Медина
28
Медина
10
Маркиньос
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
25
Пруцев
99
Гарсия
99
Гарсия
25
Пруцев
Остались в запасе
Рубин
Спартак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Рубин - Спартак
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
15
Офсайды
0
6
Количество передач
227
451
Сейвы
5
1
Точность передач %
62
79
Удары мимо ворот
3
14
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Спартака», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Спартак»

«Рубин» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
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