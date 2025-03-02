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  • «Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 15:20
Спартак
02.03.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
51' М. Угальде 90+6' П. Солари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-3-3
99
Сысуев
81
Сидоров
5
Татаев
4
Хотулев
88
Караташ
20
Рыбчинский
5
Михайлов
17
Гюрлюк
11
Мансилья
26
Марин
8
Башич
5
Барко
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Барко
9
Угальде
47
Зобнин
47
Зобнин
9
Угальде
35
Мартинс
7
Солари
7
Солари
35
Мартинс
10
Бонгонда
99
Гарсия
99
Гарсия
10
Бонгонда
17
Гюрлюк
12
Малых
12
Малых
17
Гюрлюк
5
Михайлов
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Михайлов
11
Мансилья
9
Оганесян
9
Оганесян
11
Мансилья
20
Рыбчинский
11
Сахархизан
11
Сахархизан
20
Рыбчинский
88
Караташ
9
Савельев
9
Савельев
88
Караташ
Остались в запасе
Спартак
Оренбург
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Владимир Слишкович
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Владимир Слишкович
Статистика матча Спартак - Оренбург
1
1
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
22
Офсайды
4
3
Количество передач
538
287
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Оренбурга», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург»

«Спартак» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
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