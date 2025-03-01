Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-1-3
1
Латышонок
16
Эракович
33
Нино
16
Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
31
Мантуан
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
32
Гонду
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
15
Пьянич
11
Файзуллаев
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
20
Койта
16
Дркушич
28
Алип
28
Алип
16
Дркушич
16
Эракович
14
Зделар
14
Зделар
16
Эракович
32
Гонду
21
Ерохин
21
Ерохин
32
Гонду
9
Кассьерра
20
Педро
20
Педро
9
Кассьерра
77
Мостовой
7
Соболев
7
Соболев
77
Мостовой
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
11
Файзуллаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Файзуллаев
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
11
Мусаев
99
Шуманский
99
Шуманский
11
Мусаев
20
Койта
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
20
Койта
Остались в запасе
Зенит
ЦСКА
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зенит - ЦСКА
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
28
Офсайды
1
2
Количество передач
422
374
Сейвы
5
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»