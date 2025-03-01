Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА