30.01.2025, четверг, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 1 тур
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
6
Ленини
15
Кастаньо
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
97
Денисов
7
Мангаш
7
Мангаш
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
14
Абена
68
Литвинов
5
Рябчук
23
Чернов
23
Чернов
5
Рябчук
4
Дуарте
26
Хлусевич
26
Хлусевич
4
Дуарте
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
10
Маркиньос
25
Пруцев
25
Пруцев
10
Маркиньос
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
5
Барко
8
Игнатов
8
Игнатов
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
1
Агкацев
34
Голиков
34
Голиков
1
Агкацев
98
Петров
59
Хмарин
59
Хмарин
98
Петров
3
Тормена
27
Ларионов
27
Ларионов
3
Тормена
15
Оласа
31
Кайо
31
Кайо
15
Оласа
19
Коста
20
Гонсалес
20
Гонсалес
19
Коста
6
Ленини
18
Газинский
18
Газинский
6
Ленини
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
15
Кастаньо
18
Козлов
18
Козлов
15
Кастаньо
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
9
Кордоба
6
Олусегун
6
Олусегун
9
Кордоба
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Александр Бекетов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Александр Бекетов
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 1-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»