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  • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 18:20
Спартак
30.01.2025, четверг, 19:30
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
20' Т. Бонгонда 70' Р. Зобнин 90+2' Д. Зорин
22' Ж. Батчи 54' Н. Кривцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Кевин Кастаньо
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
99
Александр Бекетов
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
6
Ленини
15
Кастаньо
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
97
Денисов
7
Мангаш
7
Мангаш
97
Денисов
68
Литвинов
14
Абена
14
Абена
68
Литвинов
5
Рябчук
23
Чернов
23
Чернов
5
Рябчук
4
Дуарте
26
Хлусевич
26
Хлусевич
4
Дуарте
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
10
Маркиньос
25
Пруцев
25
Пруцев
10
Маркиньос
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
5
Барко
8
Игнатов
8
Игнатов
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
1
Агкацев
34
Голиков
34
Голиков
1
Агкацев
98
Петров
59
Хмарин
59
Хмарин
98
Петров
3
Тормена
27
Ларионов
27
Ларионов
3
Тормена
15
Оласа
31
Кайо
31
Кайо
15
Оласа
19
Коста
20
Гонсалес
20
Гонсалес
19
Коста
6
Ленини
18
Газинский
18
Газинский
6
Ленини
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
15
Кастаньо
18
Козлов
18
Козлов
15
Кастаньо
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
9
Кордоба
6
Олусегун
6
Олусегун
9
Кордоба
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Александр Бекетов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
86
Илья Тихомиров
ВР
74
Егор Гузиев
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Александр Бекетов
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 1-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Краснодар»

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Краснодар Спартак
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