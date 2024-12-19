19.12.2024, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-2-1-2
13
Мартинес
30
Аугусто
31
Биссек
95
Бастони
36
Дармиан
23
Асллани
7
Зелински
16
Фраттези
17
Бьюкенан
7
Арнаутович
9
Тареми
4-2-1-3
66
Пьяна
15
Бийол
95
Туре
27
Кабаселе
11
Камара
14
Атта
16
Карлстрем
32
Эккеленкамп
20
Лукка
10
Санчес
18
Модешту
36
Дармиан
50
Айду
50
Айду
36
Дармиан
17
Бьюкенан
24
Паласиос
24
Паласиос
17
Бьюкенан
23
Асллани
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
23
Асллани
95
Бастони
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
95
Бастони
7
Арнаутович
22
Мартинес
22
Мартинес
7
Арнаутович
14
Атта
33
Земура
33
Земура
14
Атта
15
Бийол
25
Абанква
25
Абанква
15
Бийол
32
Эккеленкамп
20
Бреннер
20
Бреннер
32
Эккеленкамп
10
Санчес
49
49
10
Санчес
20
Лукка
22
22
20
Лукка
Остались в запасе
Интер
Удинезе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
30
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
79
Давид Пейчич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
30
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Matteo Palma
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
79
Давид Пейчич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Интер - Удинезе
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
14
Офсайды
5
0
Количество передач
513
375
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Удинезе», 1\8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»