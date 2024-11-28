28.11.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
94
Тимофеев
6
Баринов
24
Ненахов
77
Пиняев
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-2-2
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
14
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
94
Тимофеев
9
Сарвели
9
Сарвели
94
Тимофеев
91
Гладышев
74
Фомин
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
Фомин
11
Гомес
11
Гомес
Фомин
24
Чавес
27
Грулев
27
Грулев
24
Чавес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»