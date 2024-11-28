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  • «Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 18:20
Локомотив
28.11.2024, четверг, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Динамо
89' К. Тюкавин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
94
Тимофеев
6
Баринов
24
Ненахов
77
Пиняев
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-2-2
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
14
Даса
24
Чавес
93
Лаксальт
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
94
Тимофеев
9
Сарвели
9
Сарвели
94
Тимофеев
91
Гладышев
74
Фомин
74
Фомин
91
Гладышев
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
Фомин
11
Гомес
11
Гомес
Фомин
24
Чавес
27
Грулев
27
Грулев
24
Чавес
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Локомотив - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Динамо», 1/4 Кубка России Пути РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо»

«Локомотив» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Локомотив
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