27.10.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Алип
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
32
Гонду
3-4-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
23
Монтес
5
Ньямси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
19
Севикян
83
Батраков
10
Воробьев
Артур
21
Ерохин
21
Ерохин
Артур
9
Кассьерра
20
Педро
20
Педро
9
Кассьерра
32
Гонду
37
Артур
37
Артур
32
Гонду
33
Клаудиньо
7
Соболев
7
Соболев
33
Клаудиньо
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
19
Севикян
77
Пиняев
77
Пиняев
19
Севикян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
6
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
549
283
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Локомотива», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»