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  • «Химки» – «Динамо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Химки» – «Динамо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:20
Химки
27.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 4
Завершен
Динамо
30' Л. Вера 45+1' З. Бакаев 75' А. Кутицкий (АГ)
28' Д. Фомин 45+3' Р. Фернандес 50' А. Гомес 73' М. Нгамале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
13
Терехов
5
Степанов
5
Степанов
13
Терехов
14
Джикия
26
Анджелкович
26
Анджелкович
14
Джикия
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
80
Хосонов
8
Панченко
8
Панченко
80
Хосонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Химки
Динамо
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Химки - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
405
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Динамо», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Динамо»

«Химки» – «Динамо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
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