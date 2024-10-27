27.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
25
Филин
14
Джикия
99
Ориньо
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
13
Терехов
5
Степанов
5
Степанов
13
Терехов
14
Джикия
26
Анджелкович
26
Анджелкович
14
Джикия
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
80
Хосонов
8
Панченко
8
Панченко
80
Хосонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Фернандес
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Химки
Динамо
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Химки - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
405
392
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Динамо», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»