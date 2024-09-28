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  • «Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Краснодар» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 18:20
Краснодар
28.09.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
88' Д. Кордоба 90+4' Ф. Смолов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-1-1-3
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
32
Гонду
20
Педро
20
Педро
32
Гонду
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
418
392
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Зенита», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»

«Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
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