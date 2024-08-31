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  • «Спартак» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Спартак» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:35
Спартак
31.08.2024, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
74' Э. Барко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
51
Рожков
6
Иву
7
Рахмоналиев
70
Кабутов
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
28
Медина
14
Абена
14
Абена
28
Медина
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
5
Вуячич
5
Ашурматов
5
Ашурматов
5
Вуячич
7
Рахмоналиев
4
Нижегородов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
21
Зотов
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
21
Зотов
Остались в запасе
Спартак
Рубин
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Рубин
3
1
4
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
4
8
Количество передач
187
44
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 7-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»

Спартак-Рубин смотреть онлайн 31 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
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