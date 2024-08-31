31.08.2024, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
18
Умяров
47
Зобнин
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
51
Рожков
6
Иву
7
Рахмоналиев
70
Кабутов
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
28
Медина
14
Абена
14
Абена
28
Медина
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
35
Мартинс
18
Умяров
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
5
Вуячич
5
Ашурматов
5
Ашурматов
5
Вуячич
7
Рахмоналиев
4
Нижегородов
4
Нижегородов
7
Рахмоналиев
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
21
Зотов
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
21
Зотов
Остались в запасе
Спартак
Рубин
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Рубин
3
1
4
Всего ударов по воротам
2
4
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
4
8
Количество передач
187
44
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
59
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 7-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»