Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-3-1
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
4
Горшков
4
Горшков
33
Клаудиньо
82
Волков
28
Алип
28
Алип
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
28
Медина
10
Маркиньос
10
Маркиньос
28
Медина
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
5
Рябчук
26
Хлусевич
26
Хлусевич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
25
Офсайды
1
0
Количество передач
417
505
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»