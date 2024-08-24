Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:20
2
Зенит
24.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ЦП
35
Кристофер Мартинс
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
35
Мартинс
28
Медина
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
4
Горшков
4
Горшков
33
Клаудиньо
82
Волков
28
Алип
28
Алип
82
Волков
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
28
Медина
10
Маркиньос
10
Маркиньос
28
Медина
97
Денисов
23
Чернов
23
Чернов
97
Денисов
5
Рябчук
26
Хлусевич
26
Хлусевич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
47
Зобнин
35
Мартинс
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
25
Офсайды
1
0
Количество передач
417
505
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 6-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1724511141
спартак ПОЗОРИЩЕ .....СТУКАЧИ И ПРОВОКАТОРЫ
Ответить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+