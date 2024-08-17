Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Динамо» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 15:50
Динамо
17.08.2024, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
75' Бителло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
5
Майсторович
14
Даса
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
19
Олейников
19
Орозко
73
Шитов
15
Рассказов
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Карраскаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
15
Карраскаль
24
Чавес
2
Маричаль
2
Маричаль
24
Чавес
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
21
Иванисеня
21
Иванисеня
19
Орозко
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
10
Офсайды
3
3
Количество передач
446
411
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Крылья Советов»

Динамо-Крылья Советов смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+