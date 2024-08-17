17.08.2024, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-2-1
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
5
Майсторович
14
Даса
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
19
Олейников
19
Орозко
73
Шитов
15
Рассказов
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Карраскаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
15
Карраскаль
24
Чавес
2
Маричаль
2
Маричаль
24
Чавес
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
21
Иванисеня
21
Иванисеня
19
Орозко
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
10
Офсайды
3
3
Количество передач
446
411
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Крыльев Советов», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Крылья Советов»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
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Источник: «Бомбардир»