27.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
51
Рожков
21
Зотов
23
Безруков
23
Вада
8
Йочич
19
Даку
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
20
Педро
10
Глушенков
9
Кассьерра
2
Тесленко
5
Ашурматов
5
Ашурматов
2
Тесленко
8
Йочич
7
Юкич
7
Юкич
8
Йочич
23
Вада
27
Чумич
27
Чумич
23
Вада
23
Безруков
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
23
Безруков
9
Кассьерра
4
Горшков
4
Горшков
9
Кассьерра
15
Караваев
82
Волков
82
Волков
15
Караваев
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
33
Клаудиньо
37
Артур
37
Артур
33
Клаудиньо
10
Глушенков
18
Изидор
18
Изидор
10
Глушенков
Остались в запасе
Рубин
Зенит
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
5
Офсайды
0
3
Количество передач
352
652
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Зенита», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Зенит»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
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Источник: «Бомбардир»