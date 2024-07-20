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  • «Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

20 июля 2024, 16:20
Крылья Советов
20.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Зенит
6' М. Глушенков 18' М. Кассьерра 45+2' М. Глушенков 90+3' Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
37
Артур
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ломаев
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
19
Орозко
15
Рассказов
73
Шитов
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
37
Артур
77
Мостовой
9
Кассьерра
10
Глушенков
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
22
Костанца
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
73
Шитов
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
4
Горшков
4
Горшков
37
Артур
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
10
Глушенков
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Глушенков
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
445
588
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Зенита», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Зенит»

«Крылья Советов» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
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