20.07.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-1-3-1
1
Ломаев
3
Солдатенков
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
19
Орозко
15
Рассказов
73
Шитов
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
37
Артур
77
Мостовой
9
Кассьерра
10
Глушенков
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
22
Костанца
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
73
Шитов
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
37
Артур
4
Горшков
4
Горшков
37
Артур
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
10
Глушенков
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Глушенков
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
445
588
Сейвы
3
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Зенита», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Зенит»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»