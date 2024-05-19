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    • «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    Ахмат
    19.05.2024, воскресенье, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 29 тур
    1 : 5
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    11' М. Конате
    4' М. Кассьерра
    9' М. Кассьерра
    44' М. Кассьерра
    46' М. Кассьерра
    51' М. Кассьерра
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ахмат
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    8
    Мирослав Богосавац
    ЛЗ
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    23
    Антон Швец
    ОП
    16
    Камило
    ЦП
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    10
    Лечи Садулаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ПЗ
    8
    Вендел
    ЛП
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    11
    Клаудиньо
    ЦП
    24
    Педро
    ПП
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Ахмат
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Ризван Ташаев
    ВР
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    94
    Артем Тимофеев
    ОП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    47
    Нене Гбамбле
    ПВ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    3-3-2-2
    1
    Опарин
    8
    Богосавац
    75
    Гандри
    5
    Шатара
    36
    Ловат
    23
    Швец
    55
    Тодорович
    16
    Камило
    18
    Камилов
    10
    Садулаев
    13
    Конате
    4-1-3-2
    16
    Адамов
    28
    Алип
    27
    Нино
    25
    Эракович
    3
    Дуглас Сантос
    5
    Барриос
    24
    Педро
    11
    Клаудиньо
    8
    Вендел
    33
    Сергеев
    30
    Кассьерра
    55
    Тодорович
    4
    Ибишев
    4
    Ибишев
    55
    Тодорович
    23
    Швец
    94
    Тимофеев
    94
    Тимофеев
    23
    Швец
    8
    Богосавац
    21
    Олейников
    21
    Олейников
    8
    Богосавац
    13
    Конате
    7
    Бериша
    7
    Бериша
    13
    Конате
    18
    Камилов
    98
    Ковачев
    98
    Ковачев
    18
    Камилов
    27
    Нино
    55
    Родригао
    55
    Родригао
    27
    Нино
    3
    Дуглас Сантос
    15
    Караваев
    15
    Караваев
    3
    Дуглас Сантос
    25
    Эракович
    79
    Васильев
    79
    Васильев
    25
    Эракович
    8
    Вендел
    18
    Коваленко
    18
    Коваленко
    8
    Вендел
    24
    Педро
    31
    Мантуан
    31
    Мантуан
    24
    Педро
    Остались в запасе
    Ахмат
    Зенит
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Ризван Ташаев
    ВР
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    47
    Нене Гбамбле
    ПВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    4
    Ризван Ташаев
    ВР
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    47
    Нене Гбамбле
    ПВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    Остались в запасе
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Ахмат - Зенит
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    12
    14
    Удары в створ
    6
    7
    Владение мячом %
    37
    0
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    6
    3
    Нарушения
    11
    6
    Офсайды
    0
    1
    Количество передач
    368
    337
    Сейвы
    2
    5
    Точность передач %
    82
    169
    Удары мимо ворот
    2
    3
    Блокированные удары
    4
    4
    Удары из пределов штрафной
    5
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат»«Зенит»

    Ахмат-Зенит смотреть онлайн 19 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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