Рубин
29.04.2024, понедельник, 15:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Матч завершен
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Урал
43' М. Даку
86' С. Бегич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
30
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
(К) ПЗ
44
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
9
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Дарко Йевтич
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
25
Кики
ЛЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
55
Тимур Аюпов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
3-3-3-1
22
Дюпин
4
Мартынович
15
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
30
Вада
21
Зотов
23
Безруков
44
Даку
4-1-3-1-1
1
Помазун
15
Кулаков
16
Итало
24
Филипенко
2
Бегич
44
Сиссе
18
Газинский
5
Егорычев
8
Мишкич
97
Ишков
9
Шеттине
23
Безруков
31
Рыбус
31
Рыбус
23
Безруков
70
Кабутов
2
Тесленко
2
Тесленко
70
Кабутов
30
Вада
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
30
Вада
18
Газинский
21
Дмитриев
21
Дмитриев
18
Газинский
9
Шеттине
11
Ионов
11
Ионов
9
Шеттине
8
Мишкич
79
Каштанов
79
Каштанов
8
Мишкич
Остались в запасе
Рубин
Урал
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Дарко Йевтич
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
71
Алексей Мамин
ВР
25
Кики
ЛЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
55
Тимур Аюпов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Дарко Йевтич
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
25
Кики
ЛЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
55
Тимур Аюпов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
80
Артем Концевой
ЛВ
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - Урал
2
4
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Урала», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».