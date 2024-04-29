Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Урала», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Урал»