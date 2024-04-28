Ахмат
28.04.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
5 : 1
Матч завершен
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Пари НН
26' М. Конате
45+5' В. Камилов
53' М. Конате
65' М. Шатара
88' Л. Садулаев
42' Н. Кутателадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
(К) ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Пари НН
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
77
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ахмат
4
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
16
Камило
ОП
23
Антон Швец
ЦП
10
Лечи Садулаев
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
98
Светослав Ковачев
ЦФ
9
Гамид Агаларов
ЦФ
Пари НН
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
11
Матео Стаматов
ЛЗ
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
20
Хуан Мануэль Боселли
ПВ
9
Зе Турбо
ЦФ
3-3-1-2-1
88
Шелия
5
Шатара
75
Гандри
15
Семенов
36
Ловат
94
Тимофеев
55
Тодорович
18
Камилов
7
Бериша
21
Олейников
13
Конате
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
2
Александров
27
Живоглядов
10
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
77
Карапузов
18
Кучаев
23
Кутателадзе
75
Гандри
8
Богосавац
8
Богосавац
75
Гандри
36
Ловат
40
Уциев
40
Уциев
36
Ловат
13
Конате
10
Садулаев
10
Садулаев
13
Конате
21
Олейников
98
Ковачев
98
Ковачев
21
Олейников
7
Бериша
9
Агаларов
9
Агаларов
7
Бериша
89
Стоцкий
11
Стаматов
11
Стаматов
89
Стоцкий
27
Живоглядов
87
Боженов
87
Боженов
27
Живоглядов
18
Кучаев
19
Ермаков
19
Ермаков
18
Кучаев
77
Карапузов
20
Боселли
20
Боселли
77
Карапузов
Остались в запасе
Ахмат
Пари НН
4
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
16
Камило
ОП
23
Антон Швец
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
4
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
16
Камило
ОП
23
Антон Швец
ЦП
33
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
88
Кирилл Глущенков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
9
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Ахмат - Пари НН
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Пари НН», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».