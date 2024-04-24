Зенит
24.04.2024, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.35
Х
5
П2
10
Реклама, 18+
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
27
Нино
ЦЗ
55
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Клаудиньо
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
17
Андрей Мостовой
ЛВ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
30
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
28
Алип
27
Нино
55
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
11
Клаудиньо
31
Мантуан
30
Кассьерра
3-3-3-1
22
Дюпин
27
Грицаенко
15
Вуячич
4
Мартынович
51
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
30
Вада
23
Безруков
21
Зотов
44
Даку
Остались в запасе
Зенит
Рубин
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
9
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Рубин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Рубина», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! СТРАНА».
- Игру будет транслировать «Pari».