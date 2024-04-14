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    • «Урал» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Урал» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Урал
    14.04.2024, воскресенье, 14:15
    Россия. Премьер-лига, 24 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо
    10' Д. Мишкич
    90+5' А. Каштанов
    34' К. Тюкавин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    46
    Артем Мамин
    ЦЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    (К) ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Динамо
    1
    Антон Шунин
    ВР
    93
    Диего Лаксальт
    ЛЗ
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    (К) ЦЗ
    18
    Николас Маричаль
    ЦЗ
    24
    Луис Чавес
    ОП
    89
    Бителло
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    АП
    13
    Муми Нгамале
    ЛВ
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Динамо
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Помазун
    46
    Мамин
    24
    Филипенко
    4
    Эмерсон
    15
    Кулаков
    44
    Сиссе
    8
    Мишкич
    21
    Дмитриев
    10
    Бикфалви
    97
    Ишков
    79
    Каштанов
    3-3-1-2-1
    1
    Шунин
    6
    Фернандес
    3
    Бальбуэна
    18
    Маричаль
    93
    Лаксальт
    24
    Чавес
    7
    Скопинцев
    89
    Бителло
    8
    Карраскаль
    13
    Нгамале
    70
    Тюкавин
    46
    Мамин
    25
    Кики
    25
    Кики
    46
    Мамин
    10
    Бикфалви
    55
    Аюпов
    55
    Аюпов
    10
    Бикфалви
    21
    Дмитриев
    5
    Егорычев
    5
    Егорычев
    21
    Дмитриев
    44
    Сиссе
    80
    Концевой
    80
    Концевой
    44
    Сиссе
    24
    Чавес
    50
    Кутицкий
    50
    Кутицкий
    24
    Чавес
    18
    Маричаль
    2
    Даса
    2
    Даса
    18
    Маричаль
    13
    Нгамале
    74
    Фомин
    74
    Фомин
    13
    Нгамале
    89
    Бителло
    20
    Грулев
    20
    Грулев
    89
    Бителло
    8
    Карраскаль
    91
    Гладышев
    91
    Гладышев
    8
    Карраскаль
    Остались в запасе
    Урал
    Динамо
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Остались в запасе
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Остались в запасе
    47
    Андрей Кудравец
    ВР
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    77
    Денис Макаров
    ПВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Статистика матча Урал - Динамо
    5
    1
    3
    Всего ударов по воротам
    14
    8
    Удары в створ
    6
    2
    Владение мячом %
    45
    55
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    5
    3
    Угловые удары
    6
    3
    Нарушения
    17
    11
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    318
    397
    Сейвы
    1
    4
    Точность передач %
    67
    74
    Удары мимо ворот
    6
    4
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    12
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Динамо», 24-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 14:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Динамо»

    «Урал» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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