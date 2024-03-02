Зенит
02.03.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Матч завершен
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Спартак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Нино
ЦЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Андрей Мостовой
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
37
Клаудиньо
АП
9
Артур
ПП
30
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
47
Роман Зобнин
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
17
Антон Зиньковский
ЛП
35
Кристофер Мартинс Перейра
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
19
Хесус Медина
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Педро
ЛВ
31
Густаво Мантуан
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Спартак
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
22
Михаил Игнатов
АП
87
Даниил Зорин
АП
8
Виктор Мозес
ПП
4-1-3-1-1
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
25
Эракович
6
Фернандес
5
Барриос
17
Мостовой
8
Вендел
9
Артур
37
Клаудиньо
30
Кассьерра
4-1-3-2
98
Максименко
82
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
47
Зобнин
35
Мартинс Перейра
19
Медина
25
Пруцев
17
Зиньковский
9
Угальде
7
Соболев
6
Фернандес
15
Караваев
15
Караваев
6
Фернандес
17
Мостовой
77
Ахметов
77
Ахметов
17
Мостовой
9
Артур
24
Педро
24
Педро
9
Артур
37
Клаудиньо
33
Сергеев
33
Сергеев
37
Клаудиньо
17
Зиньковский
23
Чернов
23
Чернов
17
Зиньковский
7
Соболев
22
Игнатов
22
Игнатов
7
Соболев
19
Медина
8
Мозес
8
Мозес
19
Медина
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
87
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
55
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
18
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
31
Густаво Мантуан
ЛВ
10
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
88
Илья Свинов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
87
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Зенит - Спартак
3
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
4
Смотреть прямую трансляцию центрального матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».