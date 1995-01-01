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    Якутия - состав

    Город Якутск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-yakutia.ru/
    Стадион Туймаада
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    22 Музыка Кирилл Россия Вра 32 14 0 0 1 0 -
    1 Балаган Алексей Россия Вра 34 2 0 0 0 0 -
    33 Хмелевский Владислав Россия Защ 29 16 0 0 2 0 -
    25 Завражнов Алексей Россия Защ 27 14 0 0 2 0 -
    89 Кудряшов Александр Россия Защ 33 13 3 0 0 0 -
    77 Симоненко Александр Россия Пол 35 16 2 0 2 0 -
    9 Старостин Василий Россия Пол 30 15 3 0 1 0 -
    23 Никифоров Михаил Россия Пол 33 14 1 0 1 0 -
    8 Савченко Антон Россия Пол 32 13 4 0 2 0 -
    13 Коренюгин Иван Россия Пол 29 13 0 0 2 0 -
    72 Майер Алексей Россия Пол 28 11 2 0 1 0 -
    27 Пчёлкин Платон Россия Пол 28 9 0 0 1 0 -
    30 Юдин Станислав Россия Пол 26 8 1 0 1 0 -
    14 Татарников Алексей Россия Нап 33 14 1 0 0 0 -
    Токарев Алексей Россия Нап 28 6 1 0 1 0 -
    24 Тарасенко Анатолий Россия Защ 30 - - - - - -
    29 Лазарев Антон Россия Защ 26 - - - - - -
    20 Киселев Алексей Россия Пол 30 - - - - - -
    4 Амирханов Роман Россия Пол 33 - - - - - -
    12 Миронов Николай Россия Пол 34 - - - - - -
    14 Омельчак Андрей Россия Пол 42 - - - - - -
    26 Лазарев Денис Россия Пол 26 - - - - - -
    15 Шишков Илья Россия Нап 26 - - - - - -
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 13, нападающих: 3
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