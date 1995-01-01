Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|22
|Музыка Кирилл
|Вра
|32
|14
|0
|0
|1
|0
|-
|1
|Балаган Алексей
|Вра
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|33
|Хмелевский Владислав
|Защ
|29
|16
|0
|0
|2
|0
|-
|25
|Завражнов Алексей
|Защ
|27
|14
|0
|0
|2
|0
|-
|89
|Кудряшов Александр
|Защ
|33
|13
|3
|0
|0
|0
|-
|77
|Симоненко Александр
|Пол
|35
|16
|2
|0
|2
|0
|-
|9
|Старостин Василий
|Пол
|30
|15
|3
|0
|1
|0
|-
|23
|Никифоров Михаил
|Пол
|33
|14
|1
|0
|1
|0
|-
|8
|Савченко Антон
|Пол
|32
|13
|4
|0
|2
|0
|-
|13
|Коренюгин Иван
|Пол
|29
|13
|0
|0
|2
|0
|-
|72
|Майер Алексей
|Пол
|28
|11
|2
|0
|1
|0
|-
|27
|Пчёлкин Платон
|Пол
|28
|9
|0
|0
|1
|0
|-
|30
|Юдин Станислав
|Пол
|26
|8
|1
|0
|1
|0
|-
|14
|Татарников Алексей
|Нап
|33
|14
|1
|0
|0
|0
|-
|Токарев Алексей
|Нап
|28
|6
|1
|0
|1
|0
|-
|24
|Тарасенко Анатолий
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Лазарев Антон
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Киселев Алексей
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Амирханов Роман
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Миронов Николай
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Омельчак Андрей
|Пол
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Лазарев Денис
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Шишков Илья
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 13, нападающих: 3