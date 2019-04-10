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04.10.2016 10:00Уже четыре года Ришайро Живковича называют потенциально лучшим в Голландии и «новым Роббеном». За ним давно приглядывают «Барселона», «Арсенал» и даже «Челси». Данил Замалетдинов рассказывает о трудных решениях в карьере футболиста, который в будущем способен стать крутым.5
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06.02.2016 23:40Левандовски торгуется в «Баварией». Черышев рассматривает вариант отъезда из Испании. «Спартак» почти приобрел Мельгарехо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1