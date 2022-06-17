- 17 июня 2022
- 14:14 Хомуха ушел с поста тренера юношеской сборной России
- 7 января 2022
- 15:16 16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России 2
- 18 ноября 2021
- 09:55 Экс-тренер «Чертаново» Первушин может возглавить юношескую сборную России
- 8 сентября 2020
- 18:58 Кержаков: «Общался с руководством «Томи» 25
- 15 июня 2020
- 10:53 Гаранин покинул пост старшего тренера юношеской сборной России. Он возглавит «Тверь»
- 30 декабря 2019
- 15:28 РФС продлил контракты с Кержаковым и Хомухой
- 4 декабря 2019
- 19:18 «РБ-Спорт»: РФС ведет переговоры с властями Московской области о строительстве общей базы для всех сборных России 1
- 19 ноября 2019
- 20:40 Кержаков – о выходе юношеской сборной России на Евро-2020: «Если задача выполнена, значит все ребята сыграли хорошо» 1
- 6 ноября 2019
- 14:59 Кержаков – о блокировке счетов налоговой: «Прошло уже 11 месяцев, а сейчас эта информация всплывает. Как мне надо реагировать?» 1
- 14 октября 2019
- 13:58 Фото «Дзюба, жду тебя». Александр Кержаков обратился к капитану сборной России 2
- 5 октября 2019
- 11:37 «Спартак» подписал игрока юношеской сборной России Шильцова 4
- 28 мая 2019
- 10:20 Расходы РФС за 2018 год превысили доходность на 43 миллиона 7
- 27 марта 2019
- 11:03 Хомуха: «Гарантирую, что на Евро U-17 сборная России не будет мальчиками для битья» 64
- 26 марта 2019
- 23:17 Юношеская сборная России проиграла Португалии и заняла 2-е место в группе элитного раунда Евро-2019 5
- 17:42 Сборная России U17 гарантировала себе путевку на Евро-2019 6
- 30 января 2019
- 19:20 Владимир Быстров войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2
- 9 января 2019
- 18:59 Кержаков – об уходе Бушуева из юношеской сборной: «Это не связано с конфликтом. Просто так сложилась ситуация» 1
- 14:16 Бушуев покинул тренерский штаб юношеской сборной России из-за разногласий с Кержаковым 9
- 18 декабря 2018
- 13:14 «Мутко против»: «Дюков может возглавить РФС, Геркус – РПЛ, а Кержаков – стать спортивным директором РФС» 23
- 14 декабря 2018
- 13:52 Милана Кержакова: «Муж с силой швырял меня. Все тело было в синяках, выявили трещину в ребре и сотрясение мозга» 32
- 23 октября 2018
- 22:05 Кержаков – о решении суда: «Не хочу отдавать сына матери, которая 9 месяцев лечилась от наркозависимости» 16
- 14 сентября 2018
- 10:16 Кержаков: «Попросил Филимонова помочь в работе с вратарями в юношеской сборной» 5
- 30 июня 2018
- 16:58 Милана Кержакова: «Хочу признаться: Саша забрал у меня сына, потому что я 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике» 20
- 28 июня 2018
- 16:37 Жена Кержакова: «Муж забрал у меня ребенка» 16
- 8 мая 2018
- 21:41 Видео Сборную Германии после матча с Россией поздравили с Днем Победы на немецком языке 13
- 25 апреля 2018
- 18:07 Кержаков заявил, что не будет швырять бутсами в игроков молодежной сборной России
- 10 апреля 2018
- 18:42 Кержаков: «Нельзя ставить слабейшего в состав только потому, что он русский» 14
- 16:32 Кержаков будет зарабатывать в юношеской сборной России 300 тысяч в месяц 18
- 15 марта 2018
- 18:34 Кержаков: «Работа с юношеской сборной России – огромная честь для меня» 5
- 17:32 Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России 17