- 28 января
- 11:38 «Сочи» намерен арендовать защитника «Риу Аве» 1
- 16 декабря 2022
- 21:55 «Торпедо» планирует купить форварда из чемпионата Португалии 1
- 28 августа 2022
- 08:15 «Торпедо» намерен купить защитника «Риу Аве» Амарала 2
- 18 июля 2022
- 17:42 Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА 1
- 00:21 ЦСКА может подписать бразильского защитника «Риу Аве» Савио
- 21 марта 2021
- 20:53 Крицюка удалили на третьей минуте матча «Риу Аве» – «Белененсеш»
- 15 февраля 2021
- 17:34 «Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса 4
- 13 ноября 2020
- 09:24 Защитник «Риу Аве» Рейс отказался от перехода в клуб РПЛ 1
- 2 октября 2020
- 09:09 Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА 21
- 08:25 «Милан» впервые за 17 лет победил в еврокубке по пенальти 1
- 00:55 Лига Европы. «Милан» ушел от поражения на 122-й минуте матча с «Риу Аве» и победил в серии пенальти с 24 ударами 10
- 15 января 2020
- 08:37 Кубок Португалии. «Бенфика» со Злобиным в воротах обыграла в 1/4 финала «Риу Аве» 2
- 25 июля 2019
- 09:47 A Bola: Коэнтрау перейдет в «Порту»
- 10 мая 2019
- 12:37 Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой» 4
- 26 января 2019
- 11:01 L'Équipe: Полузащитник «Наполи» Мораис перейдет в «Монако» 1
- 1 сентября 2018
- 01:52 Фото Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве» 2
- 15 июня 2017
- 12:32 Фото Кровинович перешел из «Риу Аве» в «Бенфику» за 3 миллиона
- 2 февраля 2016
- 09:29 Фото Поштига пополнил ряды «Риу Аве»
- 14 сентября 2015
- 00:51 Примейра. «Спортинг» одолел «Риу Аве»
- 3 сентября 2015
- 01:27 Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины» 5