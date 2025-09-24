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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Риу Аве
Новости
€ 30 млн
Риу Аве - новости команды
Вила-ду-Конди
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
Сайт:
http://www.rioave-fc.pt/
Тренер:
Луиш Фрейре
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Экс-зенитовец Бруну Алвеш нашел новую работу
3 марта
Фото
«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
30 января
7
Моуринью остался недоволен судейством после ничьей с «Риу Аве»
2025.09.24 10:19
3
«Бенфика» впервые потеряла очки при Моуринью, не обыграв 16-ю команду чемпионата
2025.09.24 00:18
1
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
2025.08.12 00:30
14
«Зенит» вернулся к кандидатуре Клейтона
2025.07.22 10:50
4
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
2025.05.29 19:37
18
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Эштрела»: Примейра, 4 мая 2025
2025.05.03 12:28
«Сочи» намерен арендовать защитника «Риу Аве»
2023.01.28 11:38
1
«Торпедо» планирует купить форварда из чемпионата Португалии
2022.12.16 21:55
1
«Торпедо» намерен купить защитника «Риу Аве» Амарала
2022.08.28 08:15
1
Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА
2022.07.18 17:42
1
ЦСКА может подписать бразильского защитника «Риу Аве» Савио
2022.07.18 00:21
Крицюка удалили на третьей минуте матча «Риу Аве» – «Белененсеш»
2021.03.21 20:53
«Чемпионат»: экс-защитник «Реала» Коэнтрау – один из кандидатов на замену Рамиреса
2021.02.15 17:34
4
Защитник «Риу Аве» Рейс отказался от перехода в клуб РПЛ
2020.11.13 09:24
1
Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
2020.10.02 09:09
18
«Милан» впервые за 17 лет победил в еврокубке по пенальти
2020.10.02 08:25
1
Лига Европы. «Милан» ушел от поражения на 122-й минуте матча с «Риу Аве» и победил в серии пенальти с 24 ударами
2020.10.02 00:55
3
Кубок Португалии. «Бенфика» со Злобиным в воротах обыграла в 1/4 финала «Риу Аве»
2020.01.15 08:37
2
A Bola: Коэнтрау перейдет в «Порту»
2019.07.25 09:47
Пепе предложил Коэнтрау 600 тысяч за победу «Риу Аве» над «Бенфикой»
2019.05.10 12:37
4
L'Équipe: Полузащитник «Наполи» Мораис перейдет в «Монако»
2019.01.26 11:01
1
Фото
Коэнтрау расторг контракт с «Реалом». Игрок перешел в «Риу Аве»
2018.09.01 01:52
2
Фото
Кровинович перешел из «Риу Аве» в «Бенфику» за 3 миллиона
2017.06.15 12:32
Фото
Поштига пополнил ряды «Риу Аве»
2016.02.02 09:29
Примейра. «Спортинг» одолел «Риу Аве»
2015.09.14 00:51
Брессан: «Неймар считал, что Беларуссия – это часть Украины»
2015.09.03 01:27
5
Главные новости
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
7
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
3
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
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